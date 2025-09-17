Je 911-instapper doet nu mee met de grote jongens

Maak van je Porsche 911 Carrera (992.2) een dikke sjaak.

Laten we eerlijk zijn. De Porsche 911 is al duur genoeg in ons landje. Door die hatelijke BPM is zelfs sparen voor een Carrera al niet meer te doen. In principe is er ook een keerzijde. De Carrera is echt niet meer een lullige instapper. Voor 196.000 euro krijg je een 911 die in 4,1 sec naar de honderd sprint en een top heeft van 294 km/u met 394 pk. Wat heb je nou nog meer nodig?

Misschien een wat dikker uiterlijk dan. Tuner Larte Design heeft voor de facelift van de Porsche 911 een pakketje bedacht. Het Russische designhuis heeft een complete bodykit ontwikkeld die de standaard 911 een kleine transformatie geeft. Echt niemand denkt nu te maken te hebben met de instapper.

Larte Porsche 911

De inspiratie voor het pakket komt niet zomaar uit de lucht vallen. De tuner zegt te hebben gekeken naar de 911 Carrera RSR 3.0 van Holbert Racing uit 1974, een auto die met zijn blauw-gele livery en startnummer 14 uitgroeide tot een icoon in de Trans-Am-racerij. Dat erfgoed zie je terug in de sculpturale accenten die Larte de moderne 992.2 heeft meegegeven. Altijd leuk zo’n historische knipoog.

Het pakket bestaat uit twaalf losse onderdelen, leverbaar in hoogglans gespoten uitvoering of -als het budget het toestaat- carbon. Denk aan een 3D-geboetseerde motorkap met luchtuitlaten en een nieuwe voorbumper die de neus visueel verlaagt. Is het subtiel? Absoluut niet.

Achteraan vind je een diffuser met nieuw ontworpen uitlaatpijpen en verticale remlichten. Alsof dat nog niet genoeg is, krijgt de Carrera ook een forse achtervleugel mee. Het staat een beetje over de top allemaal op een Carrera, maar je hoeft in elk geval niet bang te zijn dat de buurman dezelfde 911 heeft.

Larte benadrukt dat alle onderdelen volgens OEM-standaarden zijn ontwikkeld. Dat wil zeggen: het moet aansluiten op een hoogwaardig niveau. Geen goedkope aftermarket oplossingen, waarbij je de naden ziet omdat de bumpers niet lekker aansluiten op de koets. Daarnaast zijn de materialen TÜV-gecertificeerd. De montage verloopt via de originele bevestigingspunten, dus van gaten boren is geen sprake.

De Larte Edition kit voor de Porsche 911 Carrera (992.2) is per direct te bestellen. De nieuwe Carrera is nog maar sinds kort verkrijgbaar, dus ze zijn er lekker snel bij daar bij Larte.