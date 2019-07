Wees een stijlvolle eindbaas en koop deze Super Eight

Misschien wel een leuker alternatief op een Maserati Quattroporte of Standaard Duits?

Als het gaat om lekker dikke en extra rappe sedans, denken we al heel erg snel aan auto’s uit Die Heimat. Duitsland is nu eenmaal een land waar veel van dit soort auto’s veel worden geproduceerd. Al jarenlang. Dus als je op zoek bent voor een snelle, ruime en luxueuze sedan, dan is de kans groot dat je uit komt op een Audi, BMW of Mercedes-Benz. Wellicht een Brabus of Alpina, als je net even wat anders wil.

Het nadeel is als je gaat voor een occasion, dat bij een gemiddeld NS Station in Amsterdam iedereen in een soortgelijke auto rijdt. Weliswaar met een eenvoudige diesel onder de kap, maar ze zien er hetzelfde uit. Niet helemaal chic, terwijl dat wel een deel van de charme moet zijn van zo’n statige limousine. Een goede optie is dan een Maserati Quattroporte. Voor velen de favoriete sportsedan. Een soort vierdeurs Ferrari. Alle charme voor een fractie van de prijs.

Ondanks dat zo’n Maserati voor de volle 100% in het bezit van de ‘X-Factor’, is de auto absoluut niet vrij van nadelen. Ondanks dat de V8 bijzonder hitsig, getergd en luid klinkt, is het juist de aandrijflijn die een beetje teleurstelt. De Quattroporte is niet gezegend met enorm veel vermogen. Ook is de V8 niet al te sterk qua trekkracht. De bak heeft ook zijn eigenaardigheden. Stel dat je je daar absoluut niet overheen kunt zoeken, maar weigert om in ordinair Duits apparaat voort te bewegen, heb je dan nog een optie?

Jazeker! Wat te deken van een heuse Daimler Super Eight? Het klassiek aandoende uiterlijk is juist zijn charme, niet een nadeel. Ondanks dat deze Daimler Super Eight erg veel lijkt op zijn voorganger, de Super V8, is het toch echt een compleet andere auto. Het belangrijkste is het chassis. Dankzij de speciale bouwwijze van de auto, is de Daimler erg licht. Op kenteken weegt deze auto namelijk 1.689 kilogram. Mocht je denken: het lijkt wel een Jaguar XJ, dan klopt dat. Op kenteken is het echt een Daimler, maar het is in feite een superluxe XJR met lange wielbasis

Onder de kap treffen we de AJ34S aan, een 4.2 liter grote V8 met 32 kleppen en een Eaton mechanische compressor. Deze levert 400 pk bij 6.100 toeren en maar liefst 553 Nm bij slechts 3.500 toeren. Aanzienlijk meer koppel en een flink lager gewicht in vergelijking met de Maserati Quattroporte. Het exemplaar dat je aantreft op de foto’s staat gewoon in Nederland te koop. Hij is in 2008 afgeleverd en heeft sindsdien 105.000 km gelopen. Zwart op zwart is niet de meest tot de verbeelding sprekende combinatie, maar het staat de auto prima. Het gaafste detail? Die 20” putdeksels. Ok, het houten stuur verdiend ook en eervolle vermelding. De advertentie van deze Daimler Super Eight vind je hier.