Vergelijking: de nieuwe Porsche Cayman GT4 vs. de oude

Vaak zijn de kleinste verschillen juist het grootst.

In vier jaar tijd kan veel veranderen. Blikken we terug naar 2015 dan had het meerendeel van de autofabrikanten nog geen EV in het modellengamma en had Max Verstappen net pas zijn debuut gemaakt in de Formule 1. Vandaag de dag is het een ander verhaal. Links en rechts struikelen merken over elkaar in een poging de beste en meest aantrekkelijke EV op de markt te brengen en Max Verstappen heeft dit weekend alweer zijn zesde zege gescoord – zijn eerste met Honda, dat in 2015 met McLaren geen deuk in een pak boter kon rijden.

In dit opzicht lijkt de Porsche 718 Cayman GT4 weinig te zijn veranderd. Zo op het eerste gezicht ziet de auto er hetzelfde uit als zijn voorganger. Schijn bedriegt, zo blijkt. In dit artikel nemen we de vernieuwingen aan de krachtigste Cayman onder de loep.

Ter verduidelijking: bovenaan zie je de oude 718 Cayman GT4, daaronder vind je de nieuwe.

Exterieur

Wie een vlugge blik werpt op de nieuwe Cayman GT4, zal zich afvragen waar de verschillen precies te vinden zijn. Eens kijken: de velgen zijn hetzelfde, het lijnenspel lijkt praktisch hetzelfde te zijn, zelfs de voorzijde van de facelift lijkt identiek. Vreemd. Waar zit het hem dan in? De details.





Bekijk je het front van de auto nader, dan zie je een aantal nieuwe aspecten. De huidige Cayman GT4 heeft bijvoorbeeld nieuwe LED-verlichting. Prestatietechnisch is er meer aan de hand. Porsche heeft de spoiler op de neus van de GT4 doorontwikkeld, wat helpt bij het koelen van de auto. Daarbij genereert het meer neerwaartse druk. Met name dit laatste is voor Porsche een aandachtspunt geweest, al zal dat later in dit artikel wel blijken.





De zijkant van de nieuwe Cayman GT4 is nagenoeg hetzelfde als vier jaar terug, maar aangekomen bij de achterzijde van de auto komt de perfectionistische aard van Porsche weer in beeld. De achterspoiler, bijvoorbeeld, is voortaan wél verstelbaar en produceert daarnaast meer downforce dan het exemplaar op de voorganger. Daarnaast herkennen we een nieuwe diffuser, die eveneens is bedacht met het doel de auto zo goed mogelijk aan de grond te laten plakken. Overigens zijn de uitlaten anders gepositioneerd. Bij de nieuwe Cayman GT4 vinden we enkele pijpen aan weerszijden van de kentekenplaat, het oude model (rijtest) heeft centraal een dubbelset. Overigens zijn ook hier de lampen aangepast.

Interieur

Waar de wijzigingen aan de buitenzijde al tamelijk minimaal zijn, geldt dit voor het interieur helemaal. Toch heeft Porsche ook hier het een en ander aangepast. Zo is de huidige GT4 voorzien van een nieuw sportstuur met een 12-uursmarkering en is het dashboard veranderd. Sowieso is het infotainmentsysteem naar hedendaagse standaarden opgewaardeerd, ook de stiksels en de luchtroosters zijn anders in de auto verwerkt. De cockpit is eveneens vernieuwd.





Techniek

Hier is waar het interessant wordt. Waar de uitgaande Cayman GT4 vooral kon rekenen op onderdelen uit de 911 GT3 van dat moment, zit de vork bij het nieuwere model anders in de steel. Althans, tot op zekere hoogte. In de huidige Cayman GT4 zijn namelijk ook voldoende stukken uit de 911 GT3 verwerkt. De vooras en de remmen zijn bijvoorbeeld van dit model overgenomen. De achteras van de nieuweling is dan weer speciaal ontwikkeld voor de Cayman GT4. De nieuwe GT4 heeft eveneens de verbeterde GT-wielophanging van Porsche en een mechanisch sperdifferentieel.

Het grootste verschil zit hem in de krachtbron. Met de onthulling van de nieuwe Porsche 911 (992) heeft de sportwagenfabrikant tegelijkertijd het doek getrokken van een krachtbron die we tamelijk bijzonder durven te noemen. Het is namelijk een modulair blok, wat inhoudt dat Porsche er in feite alle kanten mee op kan gaan. Dit heeft het dan ook gedaan. De nieuwe Cayman GT4 heeft een atmosferische vierliter ‘flat-six’ gekregen. In de nieuwe 911, waaruit het blok dus is overgenomen, ligt momenteel een drieliter twin-turbo zescilinder. Duidelijk een groot verschil.

Het is geenszins een vreemde zet van Porsche. De kleine Cayman heeft uiteraard minder ruimte voor een grote verzameling aan techniek. Dit, in combinatie met het feit dat Porsche voor de GT4 meer wil inzetten op purisme, baant de weg vrij voor een turboloze, hoogtoerige motor in de vorm van de nieuwe vierliter flat-six.

Qua vermogen bestaat er een behoorlijk verschil. De vorige Cayman GT4 had 385 pk, de nieuwe heeft precies 420 pk. Hoewel de nieuwe GT4 met zijn extra vermogen een hogere topsnelheid heeft, blijft de acceleratiesprint naar de 100 km/u met 4,4 seconden identiek. Op is waar de ware winst wordt behaald. Een rondje over de Nürburgring Nordschleife klaart de nieuwe GT4 bijvoorbeeld 10 seconden sneller dan zijn voorganger. Tjakka!

Conclusie

Porsche heeft met de nieuwe Cayman GT4 wederom de nodige progressie geboekt. Zoals tegenwoordig wel vaker het geval is, zul je dit aan het uiterlijk echter niet zo snel merken. Maakt dat uit? Niet zozeer. Het ontwerp van de Cayman is, zeker als GT4, ronduit smakelijk te noemen. En aangezien de prestaties de eigenlijke reden zijn waarom je een Porsche aanschaft, zul je ook met de nieuwe GT4 absoluut geen miskoop kunnen doen.