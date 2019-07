Bentley maakt Bentayga nóg exclusiever

Als je dan toch geld uitgeeft aan een Bentayga, waarom niet meteen echt iets bijzonders kiezen?

De Bentley Bentayga is zo’n auto ‘you love to hate‘. Zeker als een klein beetje puristisch ingestelde autoliefhebber, is het moeilijk om waardering te uiten voor deze luxe zeecontainer met leren bekleding.

Maar als je erin gaat plaats neemt, zit je in een een van de fraaiere interieurs anno 2019. Overal ruimte, leer en hout. Jazeker, de Bentayga deelt techniek met Audi Q7, wat en profil ook wel te zien is. Echter, ze hebben er zoveel ‘Bentley-saus‘ overheen gedaan in de vorm van bizar sterke motoren en weldadige luxe dat het je echt niets uit maakt als je in 3,9 seconden met deze mastodont naar de 100 km/u knalt.

De Bentayga is tot dusver een groot succes voor Bentley. Dat betekent dat je ze geregeld tegenkomt. Mocht je een Bentayga wensen die net even specialer is dan een gewone Bentayga, heeft Bentley goed nieuws voor je. Het edele Britse merk heeft namelijk het doek getrokken van twee speciale modellen: de Bentley Bentayga Businessman en Bentley Bentayga Sportsman.

In technisch opzicht zijn ze niet anders. Het is puur en alleen de aankleding. Speciaal voor deze uitvoeringen werkte Mulliner samen met het super-Britse Huntsman, een prestigieuze kledingmaker uit London. Huntsman werkte aan de bijzondere bekleding en aankleding van het interieur. We zien dan ook de mooiste tweed-bekleding in deze bijzondere Bentayga. De Businessman is redelijk ingetogen, de Sportsman is iets extroverter.

Het hout fineer is geïnspireerd op de voor Huntsman kenmerkende tweed-strepen. Mocht je de patronen niet herkennen, het zijn ‘Peck 62’ en ‘Gregory Peck’. Helaas is er geen keuze uit Templeton Peck. Je kan deze patronen ook bestellen voor bijvoorbeeld de voering van je jas. Over jassen gesproken, bij aanschaf van een Bentayga Huntsman, krijg je automatisch een jas met Bentley inscriptie. Beide Bentley’s zijn strikt gelimiteerd, maar tot welk aantal is niet duidelijk.