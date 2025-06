Amsterdamse oplossing voor milieuzone flopt als een malle!

Of komt daar binnenkort verandering in?

Sinds januari is Amsterdam een van de veertien Nederlandse steden met een uitstootvrije zone. In verschillende fases worden oude, vervuilende voertuigen uit het centrum geweerd. Om te voorkomen dat monteurs, loodgieters en aannemers de binnenstad massaal zouden mijden door de milieuzone, kwam de gemeente Amsterdam met een oplossing: de klushub.

De opzet was duidelijk: ondernemers kunnen net buiten de uitstootvrije zone hun dieselbus parkeren en overstappen op een kleiner elektrisch voertuig zoals een e-scooter, e-bakfiets of Birò. Zo zouden ze de stad in kunnen rijden zonder boetes en zonder de worsteling om met een grote bus door het drukke centrum te manoeuvreren.

Amper gebruikers

Eind februari ging het wisselstation open. Een van de eerste bedrijven dat van de hub gebruikmaakte was positief: de monteurs waren blij dat ze met kleinere voertuigen makkelijker door de stad konden en minder tijd kwijt waren aan het zoeken naar parkeerplekken. Tenminste, dat zeggen ze.

Toch lijkt het initiatief na de openingsdag snel te zijn ingezakt. Sinds de start hebben slechts drie bedrijven daadwerkelijk gebruikgemaakt van de hub. Van die drie is inmiddels één gestopt. Op dit moment gebruikt slechts een zzp-loodgieter nog actief een elektrische fiets vanuit de hub. Oftewel: de gemeente heeft vooralsnog speciaal voor hem het hub aangelegd.

Wethouder Van der Horst laat weten dat er inmiddels drie nieuwe bedrijven zijn aangemeld en dat ook een van de gestopte bedrijven wil terugkeren. Ze spreekt de hoop uit mond-tot-mondreclame de komende tijd meer ondernemers zal overtuigen om het concept te proberen. Daarnaast worden ondernemers benaderd, advertenties geplaatst en brancheverenigingen betrokken in een poging om de klushub bekender te maken en meer partijen aan boord te krijgen.

Boetes vanaf 1 juli

Wat meer zin kan hebben, is het uitschrijven van boetes. Tot 1 juli kun je nog met je gore werkbus de binnenstad in zonder op de bon te gaan. Dat verandert volgende week dinsdag dus. Wie dan nog met een vervuilende bestelauto de uitstootvrije zone inrijdt, riskeert een boete van €120. Voor vrachtwagens ligt de boete zelfs op € 310. Het afgelopen jaar bleken duizenden voertuigen de regels te overtreden, dus de gemeente rekent op scherpere handhaving en mogelijk meer animo voor de klushub.

Bron: AT5