Welk land moet de Formule 1 écht bezoeken?

De kalender bestaat dit jaar uit liefst 21 circuits over de wereld, maar er zijn nog een hoop plekken waar ze best een race zouden kunnen organiseren.

Met alle heisa rondom het idee of er nu wel of niet een Grand Prix van Nederland moet komen, zou je bijna vergeten dat er nog veel meer ontzettend toffe circuits zijn waar het circus naartoe kan. Het zou natuurlijk waanzinnig zijn als ofwel Assen of Zandvoort in de nabije toekomst op de kalender verschijnt, maar in het verleden is gebleken dat er wereldwijd veel meer circuits zijn waar goed geracet kan worden.

Tot en met de jaren ’90 ging de Formule 1 letterlijk en figuurlijk naar alle hoeken van de wereld. Binnen Europa kun je denken aan circuits als het Portugese Estoril, of notorische iconen als Brands Hatch en Imola. Verder weg van onze eigen bodem vinden we circuits als het ontzettend fraaie Kyalami in Zuid-Afrika, of het circuit van Buenos Aires in Argentinië. Tevens schieten stratencircuits als Las Vegas of Adelaide ook te binnen.

Trekken we de vraagstelling nog breder, dan kun je zelfs een niet-bestaand circuit in een of ander exotisch oord opdromen. Momenteel gaan we immers naar een beperkt aantal werelddelen, en dat mag best veranderen. Persoonlijk zou ik het enorm gaaf vinden om weer eens een race te laten verrijden in Zuid-Amerika naast de Grand Prix van Brazilië, maar een terugkeer naar Afrika zou ik ook niet tegenhouden. Wellicht dat een nachtrace over het eiland van Madagaskar een idee is?