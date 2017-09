Tesla geeft giga kortingen om verkoopdoelen te halen

Tesla's met korting, oh, oh-ho-ho-ho...

Tesla is momenteel witheet. De aandelenkoers staat momenteel op een dikke 350 Dollar per stukje en de Tesla Model 3 zien velen als de staalgeworden Jessias Messias. Of de publieke omroep er binnenkort een documentaire over uitzendt weten we niet, maar extra exposure heeft de Model 3 sowieso niet nodig. De vraag is alleen, geldt dat ook voor Tesla’s andere modellen?

Het lijkt er niet op. Ondanks het feit dat Elon Musk korting haat en vindt dat Tesla Stores een ‘no negotiation and no discount policy’ moeten hanteren, leggen Tesla Stores dealers enorme bergen korting op de motorkap van de oudere modellen in de showroom. Toegegeven, Musk had het met zijn ‘geen korting’ mantra over gloednieuwe auto’s. Op showroom-modellen zou wel korting gegeven mogen worden volgens de grote roerganger. Of hij daarbij echter ook dacht aan 30.000 Dollar op een Model S of Model X P100D? Dat is namelijk wat enkele Tesla-verkopers klanten in het vooruitzicht stellen, zo blijkt uit een email die electrek in handen kreeg.

Hi, I hope this email finds you well. I’m reaching out because we just announced an incentive on Model S and Model X P100D that I thought you may be interested in. We are offering showroom incentives up to $30,000 off the original configuration price. This means you can lease Model S P100D for $1,500/month and Model X P100D for $1,600/month with 10,000 miles per year. Alternatively we are offering .99% APR financing or a cash purchase with the discount. These incentives are available for deliveries by September 30th 2017. Lastly, we’ve reintroduced the Tesla Referral Program. You will receive a $1,000 credit towards the purchase of either a new Model S or Model X and Free Unlimited Supercharging. It would be my pleasure to help you explore the options for a new Model S or Model X. If you are interested we can schedule a time for a call or if it is more convenient we can communicate via email. Best regards, Stek R. van Balen, Sales Advisor

Wederom blijken Tesla-verkopers dus verdacht veel op verkopers van andere merken te lijken. Maar interessant is de datum van 30 september die genoemd wordt als deadline om gebruik te maken van de deal. Dit is de laatste dag van het vierde financiële kwartaal van 2017. Tesla is druk bezig eindelijk zwarte cijfers te schrijven en stelde onlangs een honcho 700.000 Dollar in het vooruitzicht als bepaalde verkoopdoelen gehaald worden. Hierbij komt dat Tesla onlangs de nieuwprijs van de Model S en Model X met 5.000 Dollar heeft verlaagd. Ook buiten Amerika zijn er deals te scoren: Noren profiteren bijvoorbeeld van een lage rente van 0,25% als ze een Tesla financieren.

Heb jij ook trek in een Tesla met korting, of vind je het een slecht teken dat het merk ‘gedevalueerd’ wordt met traditionele verkoopmethodes als ‘cash on the hood’? Laat het weten, in de comments.