Met deze auto heeft Max Verstappen dit jaar NIET gewonnen

Het is immers niet de auto van dit jaar.

Het was een gedurfde stap van Red Bull om het zwakke Honda in de arm te nemen en Renault de deur te wijzen. Aan de andere kant: wat voor keuze had het team? Het kon zo niet langer door, met al die uitvalbeurten. Dan maar de gok wagen. Vooralsnog lijkt de keuze de juiste te zijn geweest. Verstappen heeft dit jaar al twee overwinningen achter zijn naam staan.

De auto die Red Bull en Honda hebben verscheept naar Frankfurt, om daar in de hallen van de IAA tentoon te stellen, is echter een grote leugen. De stickers mogen dan het tegendeel proberen te bewijzen, aan de vormen van de wagen kunnen we afleiden dat dit slechts een showauto is: logisch, anders kunnen F1-teams simpelweg werknemers naar de beurs sturen om daar aantekeningen en foto’s te maken. Werp maar eens een blik op deze zeer eenvoudige sidepod.

Goed, de auto mag dan niet origineel zijn, het geeft ons wel een goede reden om de prestaties van Max Verstappen onder de loep te leggen. De Nederlander is in de eerste twaalf wedstrijden van dit seizoen geen enkele keer buiten de top 5 geëindigd en heeft in diezelfde periode vijfmaal op het podium gestaan, waarvan tweemaal dus op de hoogste trede. Een wonderbaarlijke prestatie die hem naar de derde plaats in het klassement heeft gebracht.

Na de zomerstop lijkt het bij Max Verstappen niet meer zo goed te gaan als eerst. In België eindigde zijn wedstrijd vroeg voor eigen publiek, toen hij na contact met Kimi Raikkonen even later in de muur eindigde. In Italië begon hij op verkeerde voet, te wijten aan een penalty na een motorwissel, maar verergerde hij zijn situatie door in de eerste bocht direct zijn voorvleugel naar de gallemiezen te rijden. Hopelijk kan Verstappen zich herpakken op het stratencircuit van Singapore.