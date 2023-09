Wie heeft er 70k over voor deze Golf I GTI?

Dit Golfje ziet er niet zo bijzonder uit, maar RM Sotheby’s verwacht een torenhoge opbrengst.

Zoals de ID. GTI vorige week liet zien op de IAA hoeven we voorlopig nog geen afscheid te nemen van het GTI-label. Dat maakt de auto waar het allemaal mee begon alleen maar belangrijker: de Golf I GTI, die in 1975 zijn debuut beleefde op de IAA.

Is de eerste Golf GTI nog een spectaculaire auto anno 2023? Niet echt, het is qua uiterlijk een vrij anonieme auto en met die 110 pk is het ook geen snelheidsmonster. Maar dat maakt allemaal niet uit: het is een echte cultauto, dus er zijn genoeg liefhebbers te vinden.

Een van deze liefhebbers was een zekere meneer Iseli, die op 16-jarige leeftijd een Kever als eerste auto kocht. Het kopen van auto’s werd vervolgens een hobby die volledig uit de hand liep, want uiteindelijk had hij er 93.

In deze collectie bevindt zich dus ook een Golf I GTI, die nu – samen met de rest van de verzameling – geveild wordt door RM Sotheby’s. Het meest bijzondere aan deze auto is de kilometerstand: er staat nog maar 34.752 km op de teller.

We hebben wel eens auto’s met lagere kilometerstanden voorbij zien komen, maar voor een 45 jaar oude Golf GTI is dit toch vrij weinig. Dit waren natuurlijk gewoon auto’s waar volop mee gereden werd. De eigenaren hadden geen flauw benul dat het ooit nog eens collector’s items zouden worden.

Inmiddels is dus wel zo ver, want RM Sotheby’s verwacht een torenhoge opbrengst voor deze oer-GTI. Ze rekenen op 50.000 tot 70.000 (!) Zwitserse Frank. En voordat je denkt dat de Frank zo laag staat: 70.000 Zwiterse Frank is 73.140 euro.

Of dit Golfje ook echt zoveel gaat opbrengen? Dat gaat we vrijdag zien, als de auto geveild wordt in St. Moritz.

Foto’s: RM Sotheby’s