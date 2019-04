Wow: actieradius van 1.000 km dichterbij dan je denkt

Nooit meer range-anxiety: binnenkort kan het.

De belangrijkste specificatie van een auto is moeilijk te bepalen. Bij de ene auto vind je het belangrijk dat hij veel pk heeft, bij de andere wil je juist lekker veel koppel en bij weer een andere heeft de uitstoot en/of zuinigheid prioriteit. Bij elektrische auto’s is het wel makkelijk te bepalen: alles draait om actieradius. Een actieradius van 300 km is zowat gemeengoed, auto’s als de Hyundai Kona Electric en de ‘premiumdriehoek’ bestaande uit de Audi e-tron, Mercedes EQC en Jaguar I-PACE halen ongeveer 400 km Tesla zit daar dan weer net boven met 400 tot 500 km in de duurste modellen.

Allemaal heel netjes in een relatieve context, een paar jaar geleden was 150 km namelijk al heel wat. Maar een doorsnee auto met verbrandingsmotor haalt voor een fractie van de prijs makkelijk een hoop meer kilometers op één lading/tankbeurt. Zodra de elektrische auto zo’n actieradius kan realiseren, dan wordt het pas echt interessant. Daarom moeten we je even voorstellen aan Innolith.

Dit Zwitserse bedrijf houdt zich bezig met oplaadbare batterijen voor grootschalig gebruik. Bijvoorbeeld dus auto’s. De capaciteit van batterijpakketten wordt gemeten in wattuur per kilogram (wh/kg), een Tesla Model 3 heeft een capaciteit van ongeveer 250 wh/kg. De kracht van de superbatterij van Innolith heeft volgens het bedrijf een lading van 1.000 wh/kg. Dat betekent een actieradius van zo’n 1.000 km! Dat is het dubbele van een gemiddelde Tesla. Netjes!

Het zijn niet alleen krachtigere batterijen: ook zijn ze beter. Zo is het licht ontvlambare karakter van lithium-ion wel eens een dingetje, maar de nieuwe batterijen van Innolith zijn gemaakt van andere materialen die ‘stabieler zijn’.

Harde claims: we weten niet hoeveel er van in de praktijk waar is. Wel klinkt een actieradius van 1.000 km heel lekker, dan is het argument ‘en de zomervakanties dan?’ ook gelijk verleden tijd voor de elektrische auto. We zullen zien hoe ver Innolith het gaat schoppen. (via The Verge)