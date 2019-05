WTF: dealer treft meer dan 30 auto’s zonder wielen aan

Makkelijke score!

Tot onze spijt krijgen we nog regelmatig mailtjes van Autoblog-lezers die hun trouwe bolide kwijt zijn geraakt aan het dievengilde. Je zou zeggen dat oude(re) auto’s daar vatbaar voor zijn, maar juist de nieuwe auto’s lijken met wat technische snufjes makkelijk te ontvreemden. Zoals Wouter vorig jaar voordeed:

Het kan lucratieve business zijn om de auto te strippen en de onderdelen te verkopen. Echter, sommige onderdelen kun je gewoon van de auto af slopen zonder dat je hem gelijk hoeft te jatten. De wielen bijvoorbeeld, een krik en een dopsleutel werken prima. Een Chevrolet-dealer in Slidell, Louisiana kwam daar op de harde manier achter. Afgelopen nacht zijn er 124 wielen gestolen en daarmee 31 gloednieuwe Chevrolets van hun sloffen ontdaan. De wielen zijn zo’n 100.000 dollar waard in totaal, een goede buit dus. Bovendien is alles weggehaald in één nacht. Het zijn dus nog fanatiekelingen ook.

Op de Facebookpagina van Slidell PD staan de vage CCTV-video’s die de daders vermoedelijk vast hebben gelegd, ook is het waarschijnlijk dat de buit is meegenomen in een busje van U-HAUL. De diefstal wordt gelinkt aan gelijkwaardige ontvreemdingen in Texas en Oklahoma. Die waren niet zo groot als de gigantische buit in Louisiana.

Overigens waren de dieven wel zo netjes om wat spullen achter te laten. Bij elke Blazer, Traverse, Malibu, Tahoe of Silverado waar het schoeisel is verwijderd liggen nog een aantal bouten. Ook zijn ze bij een witte Tahoe de krik vergeten weg te halen. De auto’s zijn allemaal op blokken gezet, waardoor de ‘schade’ alleen de ontbrekende wielen zijn. Voor jatmozen zijn ze dus wel grondig te werk gegaan. Matt Bowers, zoals de dealer heet, looft dan ook 25.000 dollar uit aan degene die de dieven kan vinden. AB-lezers in de omgeving, weet wat u te doen staat.

Beeld: Slidell Police Department op Facebook.