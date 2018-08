Valet rolt Volvo XC90 op A4 bij Hoofddorp

Er is weinig van over gebleven.

Het is niet noodzakelijk om van slag te raken van anekdotisch bewijs, maar als je anno 2018 nog gebruik maakt van een valetservice, dan mag je er rekening mee houden dat je auto de parkeerplaats niet haalt. We willen je er zeker niet van weerhouden alsnog dergelijke diensten te gebruiken, houdt het simpelweg in je achterhoofd als je het besluit te doen.

Dat gezegd hebbende gaan we er niet vanuit dat de desbetreffende eigenaar van deze Volvo XC90 (rijtest) vanochtend ook maar één moment gedacht heeft dat hij zijn geliefde Zweed niet heelhuids terug zou krijgen. Het nieuws zal extra zuur zijn geweest, daar de eigenaar op het moment van het ongeluk naar verluidt al in de lucht zat en pas na de landing te horen heeft gekregen dat zijn auto gesneuveld was.

Het is vooralsnog niet duidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Tot op heden wordt er enkel bericht dat de bestuurder, tussen de op- en afrit 3 van Hoofddorp op de parallelrijbaan van de A4, van de weg raakte. Hierop kwam hij tussen de twee vangrails terecht en sloeg hij, uiteindelijk, enkele malen over de kop. De bestuurder, die werkzaam is/was voor een parkeerdienst bij Schiphol, werd vrijwel direct naar het ziekenhuis gebracht.

Evenals de bestuurder is de Volvo XC90 er ernstig aan toe. Het is niet precies duidelijk wat er met de auto gaat gebeuren, maar gezien de staat van de auto kunnen we ons niets anders voorstellen dan dat de auto gestript wordt van alle bruikbare onderdelen, alvorens de resten de pers in verdwijnen.

Beeld: takel_dennis op Twitter