XC90 bestuurder heeft in 3 jaar tijd 650 keer getankt

Dat is lekker broodjes scoren bij de pomp!

De Volvo XC90 is een reisauto pur sang. De auto is voorzien van uitstekende stoelen, het onderstel is lekker comfortabel afgesteld (zeker met luchtvering) en je hebt voldoende ruimte om nog eens wat mensen mee te nemen.

In het geval van de T8 kan dat eventueel vrij vlot, want met 407 pk heb je behoorlijk wat vermogen over. Het is overigens best knap dat Volvo destijds de XC90 T8 kon leveren als een zevenzitter, want bij de meeste grote plugin hybride SUV’s kwam de derde zitrij te vervallen. Daar heeft Volvo een concessie voor moeten doen, want de brandstoftank is namelijk vrij klein: slechts 50 liter.

Met de occasion van vandaag betekent dat de vorige eigenaar erg vaak heeft moeten tanken. Ondanks het feit dat de auto precies 3 jaar oud is, staat er maar liefst 320.000 km op de teller! Op de redactie begonnen wij meteen met rekenen: hoeveel heeft deze vorige eigenaar in hemelsnaam getankt? Stel dat ‘ie 1 op 10 gemiddeld heeft gereden. Bij normaal gebruik en geregeld de accu volladen is dat goed mogelijk.

In dat geval heeft de vorige (Deense) eigenaar 640 keer hebben moeten tanken! Dat betekent dat hij in drie jaar tijd dat er 32.000 liter aan benzine in getankt. De gemiddelde benzineprijs was in de afgelopen jaar zo’n 1,55 euro in Denemarken. Dus in drie jaar tijd is er voor 49.600 euro aan brandstof alleen al doorheen gejaagd.

De XC90 T8 in kwestie een zogenaamde ‘Inscription’-uitvoering met zo ongeveer alle mogelijk opties. Zo is de auto voorzien van 21″ velgen, luchtvering en een head-up-display. De enige twee opties die lijken te missen zijn het met leer beklede dashboard en de Bowers & Wilkins stereo. Interesse? Voor slechts 33.500 is deze Volvo van jou. De advertentie kun je hier bekijken.