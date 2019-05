Man redt Ferrari van brand in Vlaardingen

Vaak is het al te laat. Nu een keer niet.

Het is iets wat we net te vaak horen: een supercar die in vlammen opgaat. In sommige gevallen komt dat door de spontane ontvlamming van de sportwagen kwestie. Andere keren omdat de auto in een omgeving stond die vlam vatte.

Dat laatste is van toepassing op de gebeurtenis van vandaag. Al sinds vanochtend woedt er een grote brand in Vlaardingen bij een groot pakhuis aan de Koningin Wilhelminahaven. De brand is ontstaan bij Garagebedrijf Willem II. De brandweer heeft groot materiaal laten uitrukken, waaronder twee blusboten.

Een van de auto’s die binnen stond in het pakhuis was een Ferrari F430 Spider. De eigenaar van de F430 was er als de kippen bij om de auto te verplaatsen. Hij heeft de auto zelf naar buiten geduwd. Met succes, want op wat vuil na lijkt de auto onbeschadigd.

Ondanks dat een uiteraard een mensenleven veel zwaarder weegt (er zijn overigens geen doden gevallen), is het goed nieuws. Zeker voor de eigenaar van de F430 Spider, want hij had de Italiaanse bolide vorige week aangeschaft.

Fotocredit: Ginopress