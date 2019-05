Gezinsuitbreiding voor Volvo is goed nieuws voor Jan Modaal

De 'regels' van een premiummerk...

De wereld is nog steeds lovend over Volvo. Toen het merk verkocht werd door Ford en overgenomen werd door Geely maakte het min of meer een doorstart. Het nieuwe recept is simpel: de Zweedse identiteit blijft, dus de fabrieken blijven gewoon in Zweden en sinds de nieuwe S60 in de VS. Ook CEO Håkan Samuelsson is een geboren en getogen Zweed. Wat is er wel veranderd? De positionering. Waar Volvo’s degelijke (en ietwat saaie) middenklasse familieauto’s waren, is het nu een full-on premiummerk. De gevreesde nieuwe dreiging voor Audi, BMW en Mercedes.

Dat lukt aardig, maar om volledig premium te worden moet het merk nog wat stappen maken. Zo hebben de eerdergenoemde grote drie er een sport van gemaakt om elke niche op te vullen. Het is heel simpel: kijk naar je modellengamma, constateer dat het compleet is, maar vul toch modellen aan. Volvo lijkt dit compleet te ontwijken: het is kraakhelder. De 40-serie (XC40, de binnenkort aankomende nieuwe V40 en misschien een S40 op basis van de Polestar 2) als instapper, de 60-serie (S60, V60, XC60) als middenklassers en aan de top de 90-serie met de S90, V90 en XC90. Nou is Volvo niet van plan om een coupéversie te maken van de S60 en die als SUV voor veganisten in de markt te zetten, maar toch kijkt Samuelsson naar nieuwe modellen. Wel op het vlak waar Volvo kan verbeteren: instappers.

De echte instapper van Volvo is de ondertussen bejaarde V40. De vanafprijs is 28.495 euro, wat klinkt als een schappelijk bedrag. De V40 wordt echter dit of volgend jaar eindelijk afgelost door een compleet nieuw model, wat het nodige gaat doen met de prijzen, kijkend naar de huidige Volvo’s. De XC40 bijvoorbeeld, daarvoor moet je 40.945 euro meenemen. Veel geld! Kijkend naar het relatieve succes van auto’s als de BMW X1 of Audi Q2 is er één segment lager dan de XC40 het één en ander te halen. Samuelsson wil de ‘premium-kwaliteit’ van een dergelijke instapper benadrukken. Tegen AutoExpress zegt de CEO: “Gewoon omdat een maatpak klein is, betekent niet dat je hem moet maken van polyester”.

Samuelsson ontkent noch bevestigt dat de prioriteit wordt gelegd op een SUV voor de instapreeks. Immers, kleine auto’s blijken nu vrij populair als ze volledig elektrisch zijn en ook daar is Volvo naar aan het kijken. Een rivaal voor de e-208 is dus ook niet ondenkbaar. Lepel daar een benzinemotor in, ga langs bij Polestar en de C30 is terug.