YOLO: 18-jarige met 200+ km/u over besneeuwde A15

De titel had ook "vier jongeren dood na heftige crash A15" kunnen zijn.

Nét je roze pasje en nu al levensgevaarlijke keuzes maken. Knap hoor. Een 18-jarige jongeman reed afgelopen nacht met een snelheid van 207 km/u over een besneeuwde A15 ter hoogte van Rotterdam-Zuid. Naast de bestuurder zaten er nog drie andere personen in de auto.

Vanwege het minimale verkeer en de koude temperaturen bleef het witte poeder liggen op het wegdek. Het is bijna overbodig om te zeggen dat 100 km/u al gladjes kan voelen met dit soort omstandigheden, maar deze bestuurder deed er nog een schepje bovenop.

Hij en zijn vrienden waren niet alleen. Oom agent was die nacht ook op het stuk snelweg aanwezig. De jongen werd staande gehouden en mocht zijn rijbewijs inleveren. Hij had twee maanden geleden zijn praktijkexamen gehaald bij het CBR. Naast het feit dat hij zijn rijbewijs kwijt is en een fikse boete mag verwachten, heeft de politie hem ook aangemeld voor een EDG (Educatieve Maatregel Gedrag). Deze verplichte cursus kost 1.134 euro en is volledig voor rekening van de overtreder.

Fotocredit: Politie Team Verkeer Rotterdam op Facebook