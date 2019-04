YouTuber livestreamt dollemansrit van 300 km/u

Sharing is caring.

Het is dom genoeg als een totaalmalloot door het verkeer te manoeuvreren, maar om het dan ook op camera te zetten en jezelf erbij te lappen, dat getuigt wel van een chronisch gebrek aan breincellen. Een Amerikaanse bestuurder van een Mustang Shelby GT350 heeft dit toch precies zo voor elkaar gekregen, en dat allemaal voor zijn YouTube-volgers.

Beau Alan Rogel besloot laatst eens met zijn Shelby GT350 op pad te gaan en de limieten van zijn bolide te ontdekken. In de buurt van Jackson, Mississippi gaf hij zijn pony flink de sporen en behaalde hij snelheden van 185 mph, ofwel een kleine 300 km/u. Hoe we dit weten? Heel simpel: hij mag dan in het donker hebben gereden, terwijl hij accelereerdee, benoemde de domoor doodleuk met wat voor vaart hij over het wegdek scheurde.

Toen hij eenmaal aan zijn zoveelste speedrun was begonnen, merkte hij ineens een aantal blauwe lichten op in zijn spiegels. Andere weggebruikers en omwonenden hadden contact opgenomen met de politie en de agenten lieten er geen gras over groeien. Niet één, maar liefst drie politieauto’s gingen op de melding af en wisten de snelheidsduivel tot stoppen te manen. Rogel kwam er echter goed vanaf, want meer dan een waarschuwing kreeg hij niet.

Althans, voor even. De politie ontdekte naderhand dat het niet de eerste keer was dat de overtreder in contact was gekomen met de sterke arm der wet. Op zijn social media zag de politie bijvoorbeeld dat hij, een veroordeeld crimineel, ook nog in het bezit was van een vuurwapen. Hierop besloot de politie de man alsnog te arresteren. Zijn vrouw werd in het proces ook nog meegenomen naar het bureau, omdat zij de agenten dusdanig in de weg zat.