‘Zandvoort en Spa wisselen elkaar af vanaf volgend jaar’

Het lijkt er op dat het jaarlijkse Max Verstappen-festijn in Zandvoort een tweejaarlijks festijn wordt.

We zijn er inmiddels alweer aan gewend, maar het is nog steeds bijzonder dat we weer een Nederlandse Grand Prix hebben. Voordat het fenomeen Max Verstappen op het toneel verscheen was dat volstrekt ondenkbaar. Toch keerde Zandvoort terug op de kalender. Sterker nog: het was tot twee keer toe unaniem een belachelijk groot succes.

Is Zandvoort daarmee een vaste waarde op de F1-kalender? Nou, nee. Er zijn meer kapers op de kust tegenwoordig, die veel meer te bieden hebben dan Zandvoort. En dan bedoelen we vooral geld.

Zelfs Spa, een van de meest legendarische en populaire circuits op de kalender, is zijn plekje op de kalender niet zeker. Er was sprake van dat de GP van België vervangen zou worden door de GP van Zuid-Afrika.

Sinds gisteren weten we echter dat dit voorlopig niet doorgaat. Er waren sowieso al wat organisatorische problemen en nu komt daar ook een politieke factor bij. Zuid-Afrika zou namelijk wapens leveren aan Rusland en dat ligt natuurlijk een beetje gevoelig.

Dit biedt dus weer perspectief voor België. Sterker nog: volgens de Belgische krant Le Soir is de deal al zo goed als rond. Welke deal? Dat Spa op de kalender blijft, maar dan wel afwisselt met Zandvoort. Dit moet vanaf volgend jaar gaan gebeuren, in ieder geval tot 2030.

Dit is geen verrassing, want prins Bernhard zei in maart al dat de Dutch GP waarschijnlijk niet jaarlijks terug zou keren. Dat zou financieel niet uitkomen, aldus de prins. Er zijn nu eenmaal locaties die financieel aantrekkelijker zijn voor de Formule 1.

Afwisselen met Spa zou dan een mooi compromis zijn. Er gaat geen Grand Prix verloren en er is voor zowel de Nederlanders als de Belgen ieder jaar een race in de buurt. En afwisseling is altijd goed, toch?

Bron: Le Soir