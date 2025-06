Zeer zeldzame sportauto die je al was vergeten staat op Marktplaats!

Ken je deze nog?

Tegenwoordig is er niet veel nodig om een sportautomerk op te zetten. Denk aan een bijzondere naam – het liefst een historisch exemplaar -, een weelderige vorm en een geleend EV-platform. Dat was aan het begin van dit millennium wel anders. Dat ondervond Lee Noble met zijn automerk: Noble Automotive. Ondanks dat Noble geen nieuwe Lamborghini bleek te zijn, bracht het wel een aantal pareltjes ter wereld. Een daarvan staat nu te koop op Marktplaats.

We hebben het over de Noble M12 GTO-3R. De M12 was al vrij sportief met zijn tweezits lay-out, prima achtervleugel en 2,5-liter Ford Duratec biturbo-V6. Het kon nog leuker en dus werden er 165 GTO-3R’s geboren. Het grootste verschil? Een 3,0-liter V6 uit de Ford Mondeo ST220. De zescilinder en twee Garrett T25-turbo’s zorgen voor 352 pk en 475 Nm.

De EV van je buurman overstijgt dat, maar wat als ik je vertel dat dit apparaat maar 1.080 kilo weegt. De power gaat via een handbak met zes versnellingen enkel naar de achterwielen. Hierbij kun je niet vertrouwen op traction control. Weet je je rechtervoet in toom te houden, dan kun je na 3,7 seconden al aan de 100 km/u zitten. Let wel: bij het remmen is er geen ABS om op te vertrouwen.

Noble op Marktplaats

De M12 GTO-3R die in Nederland te koop staat, is in 2003 gebouwd en heeft sindsdien 92.471 kilometer gereden. Tussen 2017 en 2019 is de Noble flink gerestaureerd. Er is een nieuwe bodem, remmen, koppeling en de schokdempers zijn nu instelbare Protechs. De Ford-V6 kreeg nieuwe injectoren, bougies, filters, een RVS-uitlaatspruitstuk en een nieuwe achterste hoofdafdichting.

De neus van de Noble heeft wat last gehad van steenslag, waardoor de lak er overgespoten is. De rest van de auto staat nog wel in de originele lak. Aan de binnenkant zijn de vloerbedekking en isolatie vernieuwd. De ergonomische sportstoelen zien er heerlijk uit en hebben twee verschillende gordels. Het Momo-stuur zit aan de voor Britten goede kant van de auto.

Wat kost de Noble M12 GTO-3R op Marktplaats?

Op het moment dat ik deze letters invoer op deze website, is de M12 hierboven de enige Noble die op Marktplaats wordt aangeboden. De dealer uit Waalwijk vraagt € 69.950 op Marktplaats voor de speciale M12. In zijn thuisland kun je nog wel wat goedkopere exemplaren vinden, maar dan moet je hem dus nog wel hierheen halen. En da’s niet gratis.