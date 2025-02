Zelfrijdende functie van Stellantis is alleen handig voor stedelingen

Stellantis introduceert eerste autonome functie, maar die is behoorlijk beperkt.

Stapje voor stapje komen we dichterbij het moment waarop wij autojournalisten meer en meer moeten vrezen voor ons geliefde baantje. Want wat heb je nog aan een redacteur wanneer ChatGPT de artikelen kan schrijven en software ervoor zorgt dat auto’s geen bestuurder meer nodig hebben? Schrijven we dan alleen nog over hoe goed de massagefunctie van een auto is?

Voor het zover is, mogen we de eerste proeven van bekwaamheid ondergaan van de verschillende autoconcerns. Na Ford, Tesla en Mercedes lanceert nu ook Stellantis – de baas van Opel, Citroën en noem maar op – de eerste versie van een eigen zelfrijdende functie. Het systeem heet STLA Autodrive.

De maximumsnelheid

Autodrive 1.0 komt in eerste instantie in verschillende smaakjes. Dat komt door de huidige verschillende regelgeving per deel van de wereld. Hier in Nederland mag je alleen nog maar je handen van het stuur halen en moet je blijven opletten en kunnen ingrijpen als je achter het stuur zit. Dat is level 2+ van autonomie. In andere landen mag je aandacht al volledig ergens anders liggen: dat is level 3.

De verschillende smaakjes sluiten aan op deze regels. Wanneer je level 2+ gebruikt, kun je maximaal 95 km/u rijden. Je krijgt een melding wanneer je de functie mag gebruiken en schakelt de autonomie in via een fysieke knop. Handig voor op de snelweg, zolang de zelfrijdende Fiat maar genoeg op de rechterbaan blijft.

Level 3 in de stad

Het huidige systeem kan dus ook op niveau 3 opereren, maar wel met een grote beperking. De maximum snelheid daalt dan van 95 km/u naar 60 km/u. Kortom, zodra je buiten de bebouwde kom komt, zul je op de meeste plekken alsnog zelf moeten rijden.

Nu is niveau 3 hier nog niet aan de orde, maar dat kan snel veranderen. Het kabinet heeft voor ogen om in 2027 wat meer zelfrijdende functies toe te laten. Er wordt dan ook al getest met niveau 3 autonoom rijden in Limburg. Wellicht dat je dan op verschillende stukken ook je ogen van de weg mag halen. Intussen zou Autodrive ook geüpdatet worden volgens Stellantis. Wat is er straks sneller: de updates van Stellantis of de regelwijzigingen in Nederland en de rest van Europa omtrent autonoom rijden?

Overigens verwacht ik niet dat het Autodrive-systeem in jouw huidige Jeep of Fiat kan komen via een update of afstand. Stellantis benadrukt dit niet expliciet, maar aangezien het bedrijf het heeft over een fysieke knop om de zelfrijdende functie in te schakelen, vermoed ik dat het systeem alleen in nieuwe auto’s komt. Mocht je dan tijdens het autonoom rijden in een crash belanden, wie is er dan aansprakelijk?