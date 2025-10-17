Autoblog.nl

BMW hoopt met deze blauwe benzine de verbrandingsmotor in leven te houden

De blauwe benzine van BMW kun je nu al tanken!

Pure benzine is kleurloos, maar doordat er allerlei stofjes aan toegevoegd worden, krijgt de peut een pisgelige kleur. Daarnaast heb je zoiets als rode diesel, maar dat is weer een ander verhaal. En er is nu ook blauwe benzine dankzij een samenwerking tussen Lother, eFuel One en BMW. Het spul kan best wel eens een belangrijke rol gaan spelen in de toekomst van de verbrandingsmotor.

BMW heeft een beetje de strategie van Toyota afgekeken en gaat nu ook voor meerdere ”aandrijftechnologieën”. Het bedrijf is natuurlijk druk bezig met EV’s, maar ook met hybrides, zuinige benzineauto’s en de inzet van waterstof. Om de zuinige benzineauto’s nog wat liever voor Moedertje Natuur te maken, is er deze blauwe benzine.

Wat is de blauwe benzine van BMW?

Ik kan hier een uitgebreid verhaal houden over hoe e-methanol wordt omgezet naar een benzinevervanger die in zijn totaliteit voor 90 procent minder CO2-uitstoot zorgt, maar het kan veel makkelijker. De blauwe benzine is BMW’s versie van KlimaBenzin95. Dit is eFuel die je nu al kunt tanken bij één tankstation in Duitsland.

Het grote probleem van deze benzinevervanger is de prijs. BMW hoopt met zijn eigen variant de eFuel wat ”beschikbaarder” te maken. Partner eFuel One moet daarom ook de eerste commerciële eFuels-productiefaciliteit in Duitsland gaan bouwen.

Wat kan BMW nog meer met het spul doen buiten de promotie? Nou, de eerste tankbeurt. Het Beierse merk tankt nu al de nieuwe diesels af met HVO100. Deze dieselvervanger komt voort uit restafval uit onder andere frituurvet. Vanaf 2028 krijgen alle nieuwe BMW’s met een benzinemotor de eFuel toegediend bij de eerste tankbeurt.

Op den duur moet de benzinemotor zo zijn aangepast dat ‘ie alleen nog op de synthetische brandstof loopt. Dat zou zomaar eens de redding van de verbrandingsmotor kunnen zijn. Tenminste, als de biobrandstof ook echt zo duurzaam is als de fabrikanten zeggen.

Reacties

  2. mashell zegt

    Bij synthetische brandstoffen gelden altijd een paar vragen, is het schaalbaar tot een substantieel deel van het wagenpark en wat zijn de er consequenties daarvan. Want als het niet schaalbaar is (diesel op basis van afgewerkt frituurvet) of teveel landbouwgrond nodig heeft (koolzaadolie) is het kansloos, als het teveel energie kost om te produceren schieten we er ook niets mee op. Je moet je ook afvragen, waar zit het voordeel van vasthouden aan de verbrandingsmotor? Dat ding is inefficiënt, slijtage gevoelig en heeft een beperkt rijcomfort.

    • coupedriver zegt

      Zou het voordeel misschien zijn dat er al miljarden voertuigen met verbrandingsmotor zijn die je gewoon met deze benzine plots heel milieuvriendelijk maakt? En dat ze veel langer meegaan dan EV’s, gemakkelijk te repareren zijn enz. “Beperkt rijcomfort”?! Waar heb je het over?!

      • audirs3 zegt

        @coupedriver Ja dat is inderdaad het sterkste argument. Maar dat gaat mijns inziens vooral op voor bijzondere voertuigen die zeer duur zijn om te vervagen, zoals voertuigen van de Brandweer of zwaar bouwmaterieel of kranen in de haven, etc etc. Dan kan je ze op deze manier goedkoper CO2 vriendelijker maken dan iets nieuws aanschaffen.
        Mijns inziens gaat dat niet echt op voor de gemiddelde personen auto. Die is na een aantal jaar toch al afgeschreven en kan je dan beter vervangen voor een EV.

    • kniesoor zegt

      Dat hangt er helemaal van af wat je onder ‘net zo goed’ verstaat. Qua rijgenot komt een EV niet in de buurt van een oto met ICE. Dus voor pretkilometers blijft een ICE sterk de voorkeur genieten. Voor deze categorie worden experimenten, zoals deze ‘blauwe benzine’ gedaan. Voor het dorre woon-/werkverkeer volstaat een EV inderdaad.

      Overigens : de hoeveelheid geld en moeite, die in de (verdere) ontwikkeling van accu’s etc voor EV’s wordt gestoken is een veelvoud van wat er in de ontwikkeling van synthetische brandstoffen gaat. Al met al is er geen reden om als een blind paard alleen op EV’s te focussen.

      • mashell zegt

        Qua rijgenot is een EV juist superieur aan een auto met verbrandingsmotor. Want minder dreunende motor geluiden, minder schokken en vibraties uit de aandrijflijn en vloeiender acceleratie. Dat levert comfort en daarmee rijgenot. Vergeet niet dat de meeste mensen gewoon van A naar B willen zonder drama.
        Er worden bij een EV daardoor minder zintuigen gestimuleerd waardoor je minder de perceptie hebt dat je er van alles gebeurt. Die zintuiglijke beleving zou je als sportiviteit kunnen omschrijven maar als je zoek gereden wordt door een EV die geen energie verspilt aan “beleving” slijt dat sportieve er snel vanaf.
        De openbare weg is ook niet de plek is om “beleving” te zoeken, je ziet dat duidelijk bij motorrijders daar waar ze van verkeersdeelnemer in “thrill seeker” veranderen begint de overlast en het gevaar. Wie pret kilometers wil maken en sportief wil zijn is er één advies: ga toch fietsen!

        • beetec zegt

          Het is maar net wat je onder rijgenot verstaat. Naar het werk heb ik het meeste rijgenot in mijn EV. Dode kilometers met als doel op het werk te komen. Voor m’n plezier heb ik het meeste rijgenot en beleving met m’n MX5. En dat kan prima binnen de opgestelde regels op de openbare weg. Dat een EV dan sneller is is niet van belang.

  4. verdebosco zegt

    Een goede ontwikkeling. De uitstoot is weliswaar niet nul, maar wel laag. Zeker gecombineerd met een hybride-aandrijving (PHEV of REV) gewoon heel laag in de uitstoot van CO2. Zeg 99% lager mits de stroom ook groen is.
    De makkelijkste optie -als de accu’s nog veel beter worden- blijft de volledige EV. Maar ja, voor de toplimo’s, sportauto’s (beleving) en Amerika (Trump) is dit wel een prima optie.

  6. tmon zegt

    Je kunt op je vingers uittellen dat met de tijd alle mensen met een klassieker zulk soort spul gaan rijden.
    Die auto’s zullen blijven bestaan en gaan ook gereden worden als er al lang geen traditionele benzine meer aan de pomp te krijgen is.
    Dan koop je voor je weekend rit een paar jerrycans van dit soort spul.

