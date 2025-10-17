BMW hoopt met deze blauwe benzine de verbrandingsmotor in leven te houden

De blauwe benzine van BMW kun je nu al tanken!
Pure benzine is kleurloos, maar doordat er allerlei stofjes aan toegevoegd worden, krijgt de peut een pisgelige kleur. Daarnaast heb je zoiets als rode diesel, maar dat is weer een ander verhaal. En er is nu ook blauwe benzine dankzij een samenwerking tussen Lother, eFuel One en BMW. Het spul kan best wel eens een belangrijke rol gaan spelen in de toekomst van de verbrandingsmotor.
BMW heeft een beetje de strategie van Toyota afgekeken en gaat nu ook voor meerdere ”aandrijftechnologieën”. Het bedrijf is natuurlijk druk bezig met EV’s, maar ook met hybrides, zuinige benzineauto’s en de inzet van waterstof. Om de zuinige benzineauto’s nog wat liever voor Moedertje Natuur te maken, is er deze blauwe benzine.
Wat is de blauwe benzine van BMW?
Ik kan hier een uitgebreid verhaal houden over hoe e-methanol wordt omgezet naar een benzinevervanger die in zijn totaliteit voor 90 procent minder CO2-uitstoot zorgt, maar het kan veel makkelijker. De blauwe benzine is BMW’s versie van KlimaBenzin95. Dit is eFuel die je nu al kunt tanken bij één tankstation in Duitsland.
Het grote probleem van deze benzinevervanger is de prijs. BMW hoopt met zijn eigen variant de eFuel wat ”beschikbaarder” te maken. Partner eFuel One moet daarom ook de eerste commerciële eFuels-productiefaciliteit in Duitsland gaan bouwen.
Wat kan BMW nog meer met het spul doen buiten de promotie? Nou, de eerste tankbeurt. Het Beierse merk tankt nu al de nieuwe diesels af met HVO100. Deze dieselvervanger komt voort uit restafval uit onder andere frituurvet. Vanaf 2028 krijgen alle nieuwe BMW’s met een benzinemotor de eFuel toegediend bij de eerste tankbeurt.
Op den duur moet de benzinemotor zo zijn aangepast dat ‘ie alleen nog op de synthetische brandstof loopt. Dat zou zomaar eens de redding van de verbrandingsmotor kunnen zijn. Tenminste, als de biobrandstof ook echt zo duurzaam is als de fabrikanten zeggen.
Reacties
utregcity zegt
Bij ‘t verbranden van (elke) brandstof komen schadelijke stoffen vrij.
verdebosco zegt
Ja, maar met de huidige technieken wel heel weinig of wordt de uitgaande lucht zelfs schoner dan de ingaande lucht, mits je CO2 niet meerekent. Maar dat ademen we tenslotte meer uit dan in, en is daarom niet zo gevaarlijk voor de gezondheid, wel voor het klimaat.
RUBERG zegt
Schoner na verbranden? Allemaal veel gaan rijden dus.
maotje zegt
@verdebosco de uitstoot schoner dan de ingaande lucht is een onmogelijk. Fabeltje.
mashell zegt
Bij synthetische brandstoffen gelden altijd een paar vragen, is het schaalbaar tot een substantieel deel van het wagenpark en wat zijn de er consequenties daarvan. Want als het niet schaalbaar is (diesel op basis van afgewerkt frituurvet) of teveel landbouwgrond nodig heeft (koolzaadolie) is het kansloos, als het teveel energie kost om te produceren schieten we er ook niets mee op. Je moet je ook afvragen, waar zit het voordeel van vasthouden aan de verbrandingsmotor? Dat ding is inefficiënt, slijtage gevoelig en heeft een beperkt rijcomfort.
coupedriver zegt
Zou het voordeel misschien zijn dat er al miljarden voertuigen met verbrandingsmotor zijn die je gewoon met deze benzine plots heel milieuvriendelijk maakt? En dat ze veel langer meegaan dan EV’s, gemakkelijk te repareren zijn enz. “Beperkt rijcomfort”?! Waar heb je het over?!
audirs3 zegt
@coupedriver Ja dat is inderdaad het sterkste argument. Maar dat gaat mijns inziens vooral op voor bijzondere voertuigen die zeer duur zijn om te vervagen, zoals voertuigen van de Brandweer of zwaar bouwmaterieel of kranen in de haven, etc etc. Dan kan je ze op deze manier goedkoper CO2 vriendelijker maken dan iets nieuws aanschaffen.
Mijns inziens gaat dat niet echt op voor de gemiddelde personen auto. Die is na een aantal jaar toch al afgeschreven en kan je dan beter vervangen voor een EV.
barchettadriver zegt
Hou er toch mee op, de nieuwste EV’s zijn nu al net zo goed als ICE’s. Stop dat ontwikkelingsbudget in EV’s, worden we er allemaal blij van en niet alleen de kapitaalkrachtige bovenklasse die dit kan betalen.
kniesoor zegt
Dat hangt er helemaal van af wat je onder ‘net zo goed’ verstaat. Qua rijgenot komt een EV niet in de buurt van een oto met ICE. Dus voor pretkilometers blijft een ICE sterk de voorkeur genieten. Voor deze categorie worden experimenten, zoals deze ‘blauwe benzine’ gedaan. Voor het dorre woon-/werkverkeer volstaat een EV inderdaad.
Overigens : de hoeveelheid geld en moeite, die in de (verdere) ontwikkeling van accu’s etc voor EV’s wordt gestoken is een veelvoud van wat er in de ontwikkeling van synthetische brandstoffen gaat. Al met al is er geen reden om als een blind paard alleen op EV’s te focussen.
mashell zegt
Qua rijgenot is een EV juist superieur aan een auto met verbrandingsmotor. Want minder dreunende motor geluiden, minder schokken en vibraties uit de aandrijflijn en vloeiender acceleratie. Dat levert comfort en daarmee rijgenot. Vergeet niet dat de meeste mensen gewoon van A naar B willen zonder drama.
Er worden bij een EV daardoor minder zintuigen gestimuleerd waardoor je minder de perceptie hebt dat je er van alles gebeurt. Die zintuiglijke beleving zou je als sportiviteit kunnen omschrijven maar als je zoek gereden wordt door een EV die geen energie verspilt aan “beleving” slijt dat sportieve er snel vanaf.
De openbare weg is ook niet de plek is om “beleving” te zoeken, je ziet dat duidelijk bij motorrijders daar waar ze van verkeersdeelnemer in “thrill seeker” veranderen begint de overlast en het gevaar. Wie pret kilometers wil maken en sportief wil zijn is er één advies: ga toch fietsen!
beetec zegt
Het is maar net wat je onder rijgenot verstaat. Naar het werk heb ik het meeste rijgenot in mijn EV. Dode kilometers met als doel op het werk te komen. Voor m’n plezier heb ik het meeste rijgenot en beleving met m’n MX5. En dat kan prima binnen de opgestelde regels op de openbare weg. Dat een EV dan sneller is is niet van belang.
coupedriver zegt
Een slechts beperkte groep wordt daar blij van, zie verkopen en zeker als je ze niet fiscaal stimuleert. De Chinezen die Afrika plunderen worden er ook blij van Ja, die wel.
verdebosco zegt
Een goede ontwikkeling. De uitstoot is weliswaar niet nul, maar wel laag. Zeker gecombineerd met een hybride-aandrijving (PHEV of REV) gewoon heel laag in de uitstoot van CO2. Zeg 99% lager mits de stroom ook groen is.
De makkelijkste optie -als de accu’s nog veel beter worden- blijft de volledige EV. Maar ja, voor de toplimo’s, sportauto’s (beleving) en Amerika (Trump) is dit wel een prima optie.
RUBERG zegt
Plug-in hybrides vervuilen bijna evenveel als benzinewagens. Dat blijkt uit een studie van de Europese koepelorganisatie Transport & Environment die zich inzet voor duurzaam vervoer.
coupedriver zegt
Een lobbygroep dus. Als je die plug in hybride correct gebruikt is die stukken zuiniger en dus milieuvriendelijker dan een benzine wagen. En de meeste gebruikers doen dit ook.
italned zegt
Zonder CO2 gaan we dead
verdebosco zegt
Teveel CO2 is een zekere dood. Te weinig CO2 is louter een utopie.
audirs3 zegt
@italned Bijzonder, dus voor de industriële revolutie was iedereen dood? Vertel…
maotje zegt
Je bent bang dat de mensheid dood gaat door te weinig co2 in de atmosfeer?
tmon zegt
Je kunt op je vingers uittellen dat met de tijd alle mensen met een klassieker zulk soort spul gaan rijden.
Die auto’s zullen blijven bestaan en gaan ook gereden worden als er al lang geen traditionele benzine meer aan de pomp te krijgen is.
Dan koop je voor je weekend rit een paar jerrycans van dit soort spul.
verdebosco zegt
Mits het chemisch is opgebouwd en zo min mogelijk wateraantrekkend is. Anders gaat je klassieker binnen notime het slachtoffer worden van het roestmonster. Maar het kan wel.
ponnie zegt
Ik kan hier eigenlijk niet op wachten, maar het zal nog wel een paar decennia duren.
99% van de ice wagens naar de sloop en met (belastingvrije) ice auto’s rijden op duurdere brandstof voor de hobby.
maotje zegt
@tmon dat denk ik niet. Een klassieker gaat al kapot van rijden op e10. Max 10 ethanol
Dit goedje heeft 90% methanol. Beide is gewoon een andere benaming voor alcohol. De een alleen giftig en de ander niet.
ponnie zegt
Motoren gingen vroeger ook kapot van ongelode benzine, hier is dus wel wat aan te doen.
Johanneke zegt
Wel cool dat die witte Kia de brandstof ook kan gebruiken.