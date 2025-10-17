BMW hoopt met deze blauwe benzine de verbrandingsmotor in leven te houden

De blauwe benzine van BMW kun je nu al tanken!

Pure benzine is kleurloos, maar doordat er allerlei stofjes aan toegevoegd worden, krijgt de peut een pisgelige kleur. Daarnaast heb je zoiets als rode diesel, maar dat is weer een ander verhaal. En er is nu ook blauwe benzine dankzij een samenwerking tussen Lother, eFuel One en BMW. Het spul kan best wel eens een belangrijke rol gaan spelen in de toekomst van de verbrandingsmotor.

BMW heeft een beetje de strategie van Toyota afgekeken en gaat nu ook voor meerdere ”aandrijftechnologieën”. Het bedrijf is natuurlijk druk bezig met EV’s, maar ook met hybrides, zuinige benzineauto’s en de inzet van waterstof. Om de zuinige benzineauto’s nog wat liever voor Moedertje Natuur te maken, is er deze blauwe benzine.

Wat is de blauwe benzine van BMW?

Ik kan hier een uitgebreid verhaal houden over hoe e-methanol wordt omgezet naar een benzinevervanger die in zijn totaliteit voor 90 procent minder CO2-uitstoot zorgt, maar het kan veel makkelijker. De blauwe benzine is BMW’s versie van KlimaBenzin95. Dit is eFuel die je nu al kunt tanken bij één tankstation in Duitsland.

Het grote probleem van deze benzinevervanger is de prijs. BMW hoopt met zijn eigen variant de eFuel wat ”beschikbaarder” te maken. Partner eFuel One moet daarom ook de eerste commerciële eFuels-productiefaciliteit in Duitsland gaan bouwen.

Wat kan BMW nog meer met het spul doen buiten de promotie? Nou, de eerste tankbeurt. Het Beierse merk tankt nu al de nieuwe diesels af met HVO100. Deze dieselvervanger komt voort uit restafval uit onder andere frituurvet. Vanaf 2028 krijgen alle nieuwe BMW’s met een benzinemotor de eFuel toegediend bij de eerste tankbeurt.

Op den duur moet de benzinemotor zo zijn aangepast dat ‘ie alleen nog op de synthetische brandstof loopt. Dat zou zomaar eens de redding van de verbrandingsmotor kunnen zijn. Tenminste, als de biobrandstof ook echt zo duurzaam is als de fabrikanten zeggen.