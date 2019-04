Zes knalpijpen is precies voldoende voor deze G63 AMG

Voor iedere honderd paarden één.

De creaties van Lumma Design zijn doorgaans zo subtiel als een van drie verdiepingen hoog vallende piano: absoluut niet. Het gaat dus hand in hand met een van de meest onsmakelijke blokkendozen van Mercedes-AMG: de G63. Waar het vermenigvuldigen van twee negatieven in de wiskunde een plus als uitkomst heeft, geldt hetzelfde niet voor deze CLR G770 van Lumma.

Het plaatwerk dat Lumma voor de G63 AMG heeft ontworpen, geeft de auto een… eh… aanwezig gedaante. De Duitsers hebben de G-Klasse van top tot teen bij de haren gegrepen. Van nieuwe bumpers tot machtige spoilers en van zijn power bulge tot de met vier centimeter vergrote wielkasten: je kunt het zo gek niet bedenken of het zit op de auto. Om de Geländewagen extra karakter te geven, heeft Lumma een viertal schijnwerpers op het dak geschroefd en twee extra uitlaten onder de auto gelegd. In combinatie met zijn 24″ velgen zorgt het voor een bombastisch geheel.

In het proces is Lumma de krachtbron niet vergeten. De vierliter V8 met twee turbo’s is voortaan 65 pk sterker, zodat hij een totaal van 650 pk produceert. Het koppel is tegelijkertijd gestegen naar 950 Nm. Grappig genoeg zijn de motorische aanpassingen voor de G500, waaraan Lumma zich ook heeft vergrepen, ingrijpender dan bij de G63 AMG. Het vermogen van de G500 wordt door het bedrijf met 110 pk en 140 Nm verhoogd.