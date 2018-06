Mansory C63 wordt een 650 pk sterk Autobahnkanon

310 km/u, linkerbaan.

Het is nog geen drie maanden geleden sinds dat we kennismaakten met de vernieuwde Mercedes-AMG C63. In die tijd heeft Mansory niet stilgezeten. De tuner presenteert namelijk hun kijk op de allersnelste, gafacelifte C-Klasse.

De zelfbenoemde koning der carbon heeft de nieuwste C63 een raak pakket aan extra’s gegeven. Deze bestaat in eerste instantie uit alles dat we aan de buitenzijde kunnen zien. Mansory verving o.a. de bumperlip, front splitter en spiegelkappen. Grotere veranderingen zien we bij de zijschorten, evenals bij de dakspoiler. De diffuser, uiteraard ook van koolstofvezel, maakt het een duidelijk geheel, maar niet zonder dat er uit één van de talloze velgenontwerpen is gekozen. Opmerkelijk is overigens dat de C63 van Mansory de grille heeft van de normale C-Klasse, in plaats van de Panamericana grille van het AMG-model.

Waar het bij een tuner veelal om gaat, vinden we onder de motorkap. Mansory stelt niet teleur, door het vermogen van de normaal gesproken 476 of 510 pk sterke C63(S) op te pompen tot maximaal 650 pk. Op dezelfde manier wordt er met het koppel gespeeld. Mansory bleef aan de knoppen draaien totdat het koppel uitkwam op 850 Nm. Overigens werden de begrenzers er tegelijkertijd afgesloopt, waardoor de wagen een respectabele snelheid van 310 km/u kan halen. Het geluid wordt naar buiten gewerkt via dubbele, roestvrij stalen uitlaatpijpen.