Dit weten we van de snelste MINI ooit

Althans, onder regie van BMW.

Zelfs kleine auto’s als de MINI groeien tegenwoordig als kool. Tot 2000 wisten Austin en Rover de groei uiterst beperkt te houden van hun Mini. Sinds BMW eigenaar is van MINI wordt de MINI alsmaar groter en groter. Aan de ene kant is dat jammer, want de MINI is juist een leuke auto door zijn handzame formaat. Aan de andere kant is er nu wel meer ruimte voor serieuze hardware.

Bij de huidige MINI Cooper S ligt er namelijk een tweeliter benzinemotor onder de kap. Jazeker, een compacte hatchback met een 2.0 en turbo. Het is de B48 van BMW die je ook vind in de auto’s als de X1 of Z4. In de MINI Cooper S JCW (John Cooper Works) levert de motor maar liefst 231 pk.

Zoals wij weten is de meest heftige MINI altijd de Cooper S JCW GP. De concept werd al getoond in 2017. Sindsdien is MINI bezig om de auto te ontwikkelen. Het gaat de meest heftige MINI ooit worden. De motor komt namelijk rechtstreeks uit de BMX X2 M35i. In die auto is de motor goed voor 306 pk en 400 Nm. Een groot verschil is dat de X2 in kwestie beschikt over vierwielaandrijving, de MINI Cooper S JCW GP zal het moeten doen met aandrijving op enkel de voorwielen.

Het uiterlijk was nog eventjes gissen, want de GP Concept die MINI anderhalf jaar geleden liet zien, was wel heel erg heftig. We kunnen er nu wat meer over vertellen, want @spotcrewda was namelijk op bij de Nordschleife van de Nürburgring en aanwezig en spotte daar een aantal fraaie auto’s. Eentje daarvan was de Mini Cooper S JCW GP.

De auto is gecamoufleerd, maar we kunnen zien dat die lekker overdadige bodykit het gaat redden. Ook de spoiler wordt bijna één op één overgenomen. MINI doet er verder niet al te geheimzinnig over dat dit de GP is, ondanks het psychedelische wrapje. Als je goed kijkt naar de spoiler zie je ‘GP’ al in de spoiler gestanst staan. De GP komt in een beperkte oplage van 3.000 stuks op de markt. Net als zijn twee voorgangers is de oplage al verkocht alvorens de productie gestart is.

