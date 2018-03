“Mazda MX-5 met meer vermogen op komst”

Kijk, dat horen we graag.

De Mazda MX-5 is in de basis eigenlijk precies hoe je een simpel, klein, maar sportief autootje wilt hebben. Een goede gewichtsverdeling, niet teveel gewicht aan boord en, niet onbelangrijk, met een motor die het beestje het nodige vermogen meegeeft. Vandaag de dag staat de MX-5 nog altijd niet bekend om zijn brute kracht, maar dat gaat misschien snel veranderen.

De Mazda MX-5 wordt in de VS momenteel aangeboden met niet meer dan 160 pk aan vermogen. Hoewel dat absoluut niet verkeerd is voor een auto van dat kaliber, willen de levensgenieters eigenlijk altijd meer. Het is een riedeltje waar ze in Japan wel bekend mee zijn. Landgenoten Subaru en Toyota krijgen immers al jaren te horen dat zowel de BRZ als de GT86 meer vermogen kunnen gebruiken. De wensen werden tot op heden door alle partijen veelal weggewuifd, maar nadat Road & Track eerder deze week op een document van de NHTSA stuitte, lijkt er misschien toch een project in het verschiet te liggen.

Het document van de NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) laat zien dat Mazda de MX-5 in de bestaande trims zal blijven aanbieden, maar dat het vermogen verandert van 160 pk naar 185 pk. In andere woorden, het vermogen dat de SkyActiv-G momenteel aanbiedt, stijgt in dat geval met bijna een vijfde!

Het lijkt op het eerste gezicht niet helemaal overeen te komen met de waarden die de SkyActiv-G tot op heden heeft geproduceerd. De vermogensboost zou de grootste zijn die de SkyActiv-G tot op heden heeft gezien. Daarnaast lijkt het onwaarschijnlijk dat Mazda dergelijke cijfers uit hetzelfde blok kan persen zonder dat daarbij de emissiewaarden stijgen. Aan de andere kant, er zijn tuners die de auto al tot boven de 200 pk wisten te duwen, zonder gebruik te maken van retedikke turbo’s. Met een beetje vakkundig gesleutel, zou het dus moeten kunnen.

Een laatste mogelijkheid is dat Mazda de MX-5 voorziet van de voor 2019 geplande SkyActiv-X-motor. Niet alleen heeft dit blok dezelfde 2-liter inhoud, Mazda liet in het verleden ook weten dat de motor goed is voor meer dan 180 pk. Hoewel ze eerder lieten vallen het blok niet te willen verwerken in ‘oude’ modellen, maken ze voor de onvermijdelijke facelift van de MX-5 wellicht een uitzondering.