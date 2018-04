Zo had de Vision Mercedes-Maybach eruit moeten zien

Lichtjaren beter dan het gedrocht dat het duo deze week onthulde.

Één van de meest irritante fenomenen in de automobiele wereld, in mijn ogen, zijn die momenten wanneer exclusieve, luxe, premium fabrikanten simpelweg lijken te doen wat ze willen, omdat ze dondersgoed weten dat de harde, welvarende kern de peperdure producten toch wel zal kopen. Het meest recente voorbeeld hiervan komt uit de hoek van Mercedes-Maybach, in de vorm van de Vision Ultimate Luxury.

Toegegeven, het gaat om een Vision-model, dus te koop is hij niet. Dit neemt echter niet weg dat nagenoeg niemand, behalve zij die een onverklaarbare materialistische knik in hun brein hebben, op dit wangedrocht zit te wachten. Gelukkig hebben ze bij Mercedes-Maybach nog enkele breincellen tot hun beschikking, want ook zij lijken te beseffen dat de wereld beter af is zonder een daadwerkelijk productiemodel van de bolide.

Ergens is dit meer dan zonde, omdat de binnenzijde van de wagen een ware lust voor het oog is. We hopen dan ook dat Mercedes-Maybach in ieder geval overweegt het interieur in de toekomst in zekere zin te gebruiken. Mochten ze er dan toch mee aan de slag gaan, laat ze dan direct even een designtip overnemen van Peisert Design.

De ontwerper greep de Vision Ultimate Luxury en de achterzijde van de Mercedes GLS bij de kladden en smolt ze op vernuftige wijze samen. Het resultaat is een massieve, hyper-luxe SUV waarvan we wél kunnen smullen.

Uiteraard zijn er geen specificaties aan de opgedroomde auto verbonden, maar voor het gemak gaan we er even vanuit dat Mercedes-Maybach het minstens zo fictieve model van dezelfde aandrijflijn als hun eigen Vision-auto heeft voorzien. In dit geval beschikt de Ultimate Luxury (mét fatsoenlijk daklijn) over liefst vier elektromotoren die gezamenlijk 750 pk produceren.