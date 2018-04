RIP: oprichter Brabus overleden (1955 – 2018)

Als eerbetoon verwachten we op zijn minst het meest krankzinnige project dat ze ooit hebben gemaakt.

Het is een duistere dag voor de wereld der tuning. Zojuist schoot Brabus een treurig persbericht de wereld in, waarin medegedeeld werd dat het haar oprichter heeft verloren. Het is niet precies bekend waardoor Bodo Buschmann kwam te overlijden, maar volgens Brabus had de Duitser korte tijd last van een vrij ernstige ziekte. Buschmann werd 62 jaar oud.

De Duitser richtte Brabus in de herfst van 1977 als 22-jarige knul op, terwijl hij nog aan het studeren was. Zijn bedrijf had van meet af aan het doel auto’s van Mercedes-Benz exclusiever en verfijnder te maken. Zijn eerste werkplaats opende hij achter de autodealer van zijn ouders, maar deze werd al vrij snel te klein voor zijn ondernemingen. Brabus wist al vlug de nodige bekendheid te vergaren, waardoor de interesse van ver buiten Bottrop zijn kant op kwam.

Naarmate de jaren vorderden, groeide zijn bedrijf alsmaar groter. Dankzij allerlei bijzondere projecten, records en Bodo’s onfatsoenlijk drukke werkschema, wist het bedrijf uit te groeien tot één van de meest gerespecteerde tuners op aarde.

Tegenwoordig produceert Brabus nog altijd auto’s naar de ideeën van Buschmann. Van gruwelijk snelle E-Klasses tot ronduit idiote G-Klasses, er is voor ieder wat wils. Hoewel Brabus na jaren onder leiding van haar oprichter ineens een ander zal moeten vinden, zullen ze Bodo’s filosofie blijven respecteren.