Esteban Ocon: "Ik ga Ricciardo niet missen" - Autoblog.nl

De Franse Formule 1 coureur Esteban Ocon kan net zo goed grappen maken als zijn Australische teamgenoot.

De Grand Prix van Toscane belooft een mooi affiche te gaan worden. Het is een nieuwe baan, waar veelal de uitstekende coureurs zich kunnen onderscheiden van de goede coureurs.

Ook voor het team van Renault ziet het er erg goed uit. In de eerste twee vrije trainingen zaten ze achter de Mercedessen en Red Bulls. We hebben al gesproken met Daniel Ricciardo over wat we kunnen verwachten van de GP van Toscane op Mugello.

Esteban Ocon

We spraken ook met Esteban Ocon. Groot nieuws is natuurlijk dat Renault Sport F1 volgend jaar door gaat als Alpine F1 Team. In tegenstelling tot Ricciardo rijdt de Fransman volgend jaar wél voor het nieuwe team. We vroegen hem wat hij ervan vindt en wat er gaat veranderen.

Persoonlijk vind ik het als Fransoos geweldig. Natuurlijk, Renault is al Frans, maar veel Franser dan Alpine wordt het niet. Dat niet alleen, we vertegenwoordigen straks ook de Franse driekleur. Voor mij als Franse coureur is dat geweldig. Ik heb de echte auto nog niet gezien, maar de schetsen zien er al erg goed uit. Esteban Ocon,





Tsja, wij als Nederlanders zijn natuurlijk helemaal gefixeerd op ene M. Verstappen, maar in Frankrijk kunnen ze een Fransoos voor een Frans team met een Franse teambaas aanmoedigen. Wij hadden Albers in een Spyker, maar dat was toch niet helemaal hetzelfde. De lat met Alpine ligt wel lekker hoog, want een legendarische naam schept verwachtingen.

Alpine heeft natuurlijk heel erg veel betekent voor de autosport. Met name in rally en op Le Mans. Nu is het aan ons om er in de Formule 1 ook een succes van te maken. Esteban Ocon

Veranderingen volgens Esteban Ocon

Uiteraard, dat is de bedoeling. Maar zijn er dan ook dingen die daadwerkelijk gaan veranderen?

Het team zal grotendeels gelijk blijven, met Cyrill als teambaas. De opwaartse lijn van de laatste periode willen wij natuurlijk absoluut gaan doorzetten bij Alpine. De kennis is er en de wil ook. Ondanks dat alles is er nog altijd ruimte voor verbetering. Het is goed om te weten dat er nog altijd een marge aanwezig is in de motor.





Ricciardo

Zoals gezegd is Esteban Ocon volgend jaar de enige coureur van het huidige Renault F1-duo dat volgend jaar voor Alpine gaat rijden. Ricciardo staat te boek als hilarisch. Vandaar dat we Esteban vroegen of hij Daniel gaat missen volgend jaar:

Nee, Ik ga Daniel Ricciardo niet missen. Esteban Ocon

Gevolgd door een grote glimlach waar voorheen zijn teamgenoot patent op leek te hebben.

Nee, geintje. Er zijn zeker aspecten van Daniel Ricciardo die ik ga missen. Zijn humeur is natuurlijk goed. Hij weet de sfeer er goed in te houden. Esteban Ocon

Uiteindelijk doet het mij niet zo heel erg veel. Ik heb pas één seizoen met hem gereden en het wisselen van teamgenoten is iets dat inherent is aan de Formule 1. Uiteindelijk zal ik moeten zorgen dat ik uiteindelijk sneller ben dan mijn teamgenoten. Dat gaat nog leuk worden volgend jaar. Esteban Ocon

Esteban Ocon op Mugello

Want zoals wij weten, volgend jaar komt Fernando Alonso de gelederen versterken. Dat gaat nog wel een leuk schouwspel worden: de oude meester tegen de jonge hond. Op dit moment gaat Ocon heel aardig op Mugello. Tijdens zowel de eerste als tweede vrije training reed hij een zesde tijd.