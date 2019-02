Dit is de bestverkochte auto ter wereld

En de rest van de top tien.

Jaarlijks worden er wereldwijd een behoorlijk aantal auto’s verkocht, en per markt kunnen de verkopen enorm verschillen. Waar een auto als de Subaru Outback in Nederland amper aan de man gebracht wordt, vliegen er in de Verenigde Staten tienduizenden over de toonbank. Hetzelfde geldt in zekere zin voor de Toyota Corolla. Na een “afwezigheid” van enkele jaren, zal de auto hier binnenkort weer verkrijgbaar zijn.

In andere delen van de wereld is Toyota de auto ondertussen doodleuk blijven leveren, in allerlei verschillende soorten en maten. Uit onderzoek van Focus2move is gebleken dat de Corolla nog altijd een absolute kaskraker is voor de Japanse autofabrikant. Net als een jaar eerder claimt de Corolla ook in 2018 de titel van bestverkochte auto. Toyota heeft afgelopen jaar liefst 1.181.445 stuks aan de man kunnen brengen. Dit zijn ruim honderdduizend exemplaren meer dan de nummer twee. Ford verkocht in 2018 precies 1.080.757 stuks van de F-Series. Toyota scoorde eveneens goed met zijn ruige off-roader: de RAV4. De SUV ging afgelopen jaar 837.624 maal over de toonbank.

Opmerkelijk is dat de twee autoconcerns die vorig jaar de meest voertuigen verkochten, beide niet in de top vier staan. Sterker: Renault-Nissan-Mistubishi staat niet eens in de top tien. Volkswagen wel – de Tiguan is zijn hoogst genoteerde auto op plaats vijf.

Dit zijn de 10 bestverkochte auto’s van 2018:

1. Toyota Corolla – 1.181.445 stuks

2. Ford F-Series – 1.080.757 stuks

3. Toyota Rav4 – 837.624 stuks

4. Honda Civic – 823.169 stuks

5. Volkswagen Tiguan – 791.275 stuks

6. Volkswagen Golf – 789.519 stuks

7. Honda CR-V – 747.646 stuks

8. VW Polo – 725.463 stuks

9. Toyota Camry – 661.383 stuks

10. Chevrolet Silverado – 651.090 stuks