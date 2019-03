De beste en slechtste auto-investeringen van afgelopen 10 jaar

Het Britse JBR Capital, dat zich bezighoudt met de financiering van exclusieve auto's, heeft gekeken welke auto's van de afgelopen 10 jaar de beste investering zijn gebeleken. En de slechtste.

Ze hebben daarbij als uitgangspunt dat de auto’s tijdens de Autosalon van Genève gelanceerd moeten zijn. Nu zijn er afgelopen 10 jaar heel wat nieuwe auto’s gepresenteerd op de Geneefse autoshow, dus dat is een redelijk brede selectie.

De juiste investeringen

De winnaar is de Lamborghini Veneno uit 2013, waar slechts drie exemplaren van gebouwd zijn. Voor deze Veneno moest maar liefst 3,6 miljoen euro neergeteld worden (2,6 miljoen pond). Om dit even in context te plaatsen: voor dat bedrag kon je ook 15 Gallardo’s kopen. De investering in Gallardo’s was echter een slecht plan geweest, want de Veneno is inmiddels flink gestegen in waarde. De auto zou nu bijna 8,5 miljoen euro waard zijn (7,3 miljoen pond), wat neerkomt op ongeveer 2,5 keer de initiële investering (180% stijging).

Ook de Ferrari LaFerrari is een goede investering gebleken (eveneens uit 2013). De auto is nu 2,4 miljoen pond waard, terwijl je ém in 2013 voor 1,15 miljoen pond kon kopen (109% stijging). De Koenigsegg One:1 (2014) verdubbelde tevens in waarde. Daarnaast zijn auto’s als de Pagani Zonda Cinque (54% stijging), de Porsche Cayman GT4 (31% stijging) en de McLaren P1 (27% stijging) goede investeringen gebleken.

De slechte investeringen

In dit geval kunnen we de Maserati Quattroporte als winnaar aanwijzen. De auto zou (in vergelijking met 2013) nu 71 procent minder waard zijn.

Ook slecht: de waarde van een Bentley Continental Supersports daalde met 54 procent. Tevens zijn de Bugatti Chiron (2016) en de Ferrari F12 Berlinetta (2012) volgens JBR Capital vooralsnog geen goede investeringen. De prijzen liggen nu respectievelijk 12 en 17 procent lager dan bij de introductie. In het geval van de Chiron is dat nog enigszins begrijpelijk, aangezien de auto relatief nieuw is (in 2017 werden de eerste exemplaren uitgeleverd).

De rest van de slechte investeringen zijn onder andere de Aston Martin V8 Vantage S (45% daling), de McLaren 650S (37% daling), de Jaguar F-Type SVR (32% daling), de nieuwe Honda NSX (22% daling) en de Rolls-Royce Ghost (Series II, 18% daling).

Meer lezen? Check ons artikel met investeringstips: deze auto’s stijgen in waarde!