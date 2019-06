De gaafste snelle sedan staat nu sneller stil

Stiekem willen we deze allemaal wel.

De pk-oorlog van supersedans is op dit moment op een bizar niveau aanbeland. Een beetje topsedan heeft meer dan 600 pk. Vroeger was 600 pk absoluut supercar niveau. Tegenwoordig heeft een Mercedes-AMG E63 AMG maar liefst 612 pk en een BMW M5 Competition gaat er net overheen met 625 paarden. Dat is bizar veel.

Zo veel dat zowel Mercedes als BMW zich genoodzaakt zien de auto standaard te leveren met vierwielaandrijving. Bij Dodge lachen ze zich helemaal in de rondte. De standaard, net vernieuwde, Charger SRT Hellcat (afbeelding onder) is namelijk sterker en enkel voorzien van achterwielaandrijving.

Er zijn diverse speciaaltjes te verkrijgen in de Verenigde Staten en daar komt er vandaag eentje bij, namelijk de Dodge Charger Octane Edition. Deze uitvoering is voor Charger-afficionados die wél iets bijzonders willen, maar niet heel erg willen opvallen. De Octane Edition is uitgevoerd in Pitch Black, met zwarte velgen en, ahum, zwarte striping. Om te zorgen dat je die nog een beetje kunt zien, is de string uitgevoerd in het matzwart, met een rode bies. Een soort striping naast de striping.

Overigens, als dit véél te subtiel is, dan kun je de Charger SRT Hellcat Octane Edition ook bestellen in het wit, White Knuckle genaamd. Verder krijg je zwarte grille en een eveneens zwarte achterspoiler. Waarom moet je dan de Octane Edition hebben? Simpel, deze stopt simpel weg beter. De Octane Edition krijgt namelijk de velgen van de Challenger R/T Scat Pack 1320. Deze velgen zien er niet alleen beter uit, maar zijn ook iets lichter.

Het belangrijkste onderdeel zit echter achter de velgen. De remmerij heeft namelijk een upgrade gekregen. Gezien de topsnelheid van de verrassend populaire Charger SRT Hellcat (328 kilometer per uur) geen overbodige luxe. Aan de voorkant zien we Brembo’s met zes zuigers. Achter krijgt de Octane Edition eveneens Brembo-remmen, ditmaal met vier zuigers. Om aan te geven dat de remmen op de Charger Octane Edition net even wat beter zijn, worden ze in het rood gespoten. De meerprijs voor een Octane Edition is 1.495 dollar, bovenop de 67.245 dollar die je mee moet nemen voor een Charger SRT Hellcat.