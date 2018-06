Wat? Audi gaat samenwerken met Hyundai

Deze hadden we niet verwacht.

Vanmorgen is een ochtend van samenwerkingen, want we zijn inmiddels bij het derde bericht aangekomen waarbij een partnerschap centraal staat. Dit keer gaat het om Audi en Hyundai. De Duitse autofabrikant is onder de indruk van Hyundai als het gaat om de ontwikkelingen van brandstofceltechniek en ziet mogelijkheden voor een samenwerking.

De twee autobouwers gaan onder meer patenten uitwisselen om ontwikkelingen sneller te laten verlopen. Audi ziet een auto met een brandstofcel als mogelijk onderdeel van het toekomstige portfolio van het merk. Honda, Hyundai en Toyota zijn op dit moment de enige merken die daadwerkelijk een waterstofauto in het gamma hebben. Honda heeft de Clarity, Hyundai heeft de ix35 (en opvolger Nexo) en Toyota de Mirai. Heel populair zijn de auto’s niet, vooral omdat je in Nederland bij slechts twee tankstations waterstof kunt tanken. De genoemde drie merken hebben echter allemaal een partnership met een grote Europese of Amerikaanse fabrikant. General Motors en Honda werken namelijk ook samen op het gebied van waterstofauto’s, het eerste model moet in 2020 op de markt komen. Daarnaast werkt BMW al geruime tijd samen met Toyota.

Waterstof als alternatief op een conventionele aandrijflijn is echter een uitkomst voor zware auto’s, zoals een grote SUV. Een grote actieradius in combinatie met een korte tankbeurt maken een brandstofcelauto interessant als alternatief. Binnen de Volkswagen Groep is Audi verantwoordelijk voor de ontwikkelingen op dit gebied. Het centrum waar de Duitsers zich bezighouden met waterstof is gelokaliseerd in Neckarsulm. Daar zullen ze vanaf nu dus ook gebruik gaan maken van de kennis van Hyundai.

Hyundai hoopt dat de samenwerking met Audi zal leiden tot een grotere vraag naar waterstofauto’s zoals de ix35. Tevens moeten de productiekosten omlaag, om de techniek winstgevend te maken.

De eerste productieauto van Audi met een brandstofcel moet een ‘sportieve’ SUV worden. Om een idee te krijgen, check deze H-tron Concept uit 2016.

Overigens reden we ooit al met een Audi op waterstof, check de video hieronder: