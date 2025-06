Blijf dit weekend weg van Assen, ik herhaal, blijf weg van Assen!

En voor de TT-bezoekers: zo kom je het beste bij het circuit.

Met het verdwijnen van de Formule 1 Grand Prix van Nederland zijn we ons kroonjuweel qua motorsportevenementen kwijt. Daarmee komt de TT Assen weer op eenzame hoogte te staan. Die race blijft nog wel even. De MotoGP blijft tot en met 2031 langskomen in Nederland.

Dit weekend staat de TT Assen 2025 gepland. Een speciale editie, want het is precies 100 jaar geleden dat de eerste TT Assen werd verreden. Voor wie het wil weten: Piet van Wijngaarden won die eerste TT. Er wordt veel publiek verwacht dit weekend, waardoor Rijkswaterstaat advies geeft voor bezoekers en andere weggebruikers in de buurt van Assen. Tip 1: volg actuele verkeersinformatie. Tip 2 van Autoblog: als je niks te zoeken hebt in Assen, blijf er dan weg! Ik herhaal, blijf er dan weg!

RWS zet extra weginspecteurs in en op de wegen naar het TT Circuit Assen worden de routes via borden aangegeven. Ook de organisatie van de TT Assen 2025 zet extra verkeersregelaars in op de routes naar het circuit en op de parkeerplaatsen. Deze parkeerterreinen gaan al om 06:00 uur open.

Hoe kom ik bij de TT Assen?

Wie via de A28 richting Assen komt, kun je beter de navigatie vanaf deze snelweg uit te zetten en de instructies op de tekstkarren en bebording volgen. Zo kan het verkeer vlotter doorrijden, meent RWS. Daarnaast zijn er speciale wegen voor motorrijders, automobilisten uit het zuiden en automobilisten uit het noorden en oosten. Het westen bekijkt het maar, denk ik.

Speciale weg voor motorrijders

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni kunnen de motorrijders gebruik maken van de normale afrit 32 (Assen) om bij het circuit te komen. Op zondag wordt al het binnenkomende motorverkeer vanaf de A28 en de N33 via de speciale motorafrit bij afrit 32 (Assen) naar het TT Circuit Assen geleid.

Rijders die vanuit de richting Gieten (N33) en Hoogeveen (A28) komen, moeten doorrijden tot aan afrit 33 (Assen-West). Daar voegen ze uit om vervolgens via de Balkenweg onder de A28 door te rijden en weer in te voegen tussen het verkeer dat uit de richting Groningen komt. Motoren vanuit Groningen volgen de A28 en worden ook via deze speciale motorafrit bij afrit 32 (Assen) naar het TT Circuit geleid.

Auto’s vanuit het noorden en oosten

Automobilisten die van boven Assen komen, volgen op de A28 de plaatsnaam ‘Assen’. Bij afrit 32 (Assen) wordt het autoverkeer van de A28 geleid naar de Haarweg. Onderaan deze afrit volg je het TT Circuit via de bewegwijzering. LET OP: Doorrijden naar het circuit vanuit Groningen en de N33 richting afrit 31A (Assen-Zuid) is niet mogelijk. Tijdens het raceweekend is de afrit 31A (Assen-Zuid vanuit het noorden) van de A28 afgesloten. Op zondagmiddag gaat deze afrit open voor motoren die moeten keren.

Voor automobilisten vanuit het oosten (N33) geldt hetzelfde. Ook vanaf de N33 worden automobilisten bij afrit 32 (Assen) van de weg geleid en volgt men de parkeerborden naar de parkeerplaatsen waarvan men gebruik kan maken tijdens de TT Assen 2025.

Auto’s vanuit het zuiden

Automobilisten vanuit de richting Hoogeveen (A28) kunnen het beste gebruik maken van afrit 30 (Beilen), 31 (Westerbork) en 31A (Assen-Zuid). Onderaan de afritten wordt met borden verwezen naar de parkeerplaatsen waarvan je gebruik kan maken tijdens de TT Assen 2025.

Openbaar vervoer

Als er geen staking of storing is, kun je ook met de trein en bus naar Assen komen. De NS zet extra lange treinen in. Tussen station Assen en het circuit wordt gewerkt met pendelbussen. Elke 5 minuten rijdt er een pendelbus tussen circuit en station. In de bus kan worden in- en uitgecheckt met je bankpas of OV-chipkaart.

Hoe kom ik het snelste weg uit Assen?

Fijn om er zonder al te veel opstoppingen te komen, maar hoe kom je weer het snelste weg bij het circuit? Voor goede doorstroming heeft ieder parkeerterrein een eigen afvoerroute. Je kunt het beste je navigatie even uitzetten en de bebording volgen. Motoren in noordelijke (A28) of oostelijke richting (N33) van het circuit af worden naar afrit 31A (Assen-Zuid) geleid om daar te keren en vanaf daar hun weg te vervolgen.

Let op voor enthousiaste buurtbewoners!

Als je – net als ik – nog nooit bij de TT Assen bent geweest, zul je verrast worden bij het wegrijden aan het eind van het weekend. Langs de wegen staan ieder jaar weer enthousiaste Assenaren je uit te zwaaien als een soort bedankje voor je bezoek. ”Een mooie traditie, maar veiligheid staat voorop”, onderstreept Rijkswaterstaat. Sta je auto’s en motoren uit te zwaaien, doe dit dan niet in de berm of op een vluchtstrook.

Let op voor extra politiecontroles!

Nog iets om rekening mee te houden: de smerissen. De politie zal ook dit jaar weer extra controleren op de A28 en in de Flevopolder. In 2017 leverde dat 28 ingeleverde rijbewijzen op. Twee jaar ervoor waren het er 22.

Headerfoto: Ferrari California gespot door @mynameisjeroen via Autoblog Spots