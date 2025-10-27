Mits jouw volgende auto een Alpine A390 is natuurlijk

Iedereen die op zoek is naar een elektrische middenklasser van de baas, let even op! Je kunt hier zomaar iets aan hebben. Alpine heeft namelijk de Franse prijzen en specificaties van de nieuwe A390 bekendgemaakt. En al zijn het niet de prijzen in ons kikkerlandje, het geeft wel een goede indicatie hoe duur het apparaat gaat worden. De elektrische crossover verschijnt in twee versies: GT en GTS.

De Alpine A390 GT kost 67.500 Franse euro’s en heeft 400 pk, vierwielaandrijving en een sprint van nul naar honderd in 4,8 seconden. De actieradius bedraagt 555 kilometer dankzij een 89 kWh grote LG-batterij. Laden kan met maximaal 190 kW aan een snellader of met 11 tot 22 kW via wisselstroom.

Zoveel gaat jouw volgende auto kosten

Een trapje hoger op de ladder vinden we de GTS. Die begint bij 78.000 euro en levert 470 pk. Ook hier vierwielaandrijving en dezelfde opgegeven actieradius. De batterij komt in dit geval van de Franse leverancier Verkor en moet stabieler presteren bij lage laadniveaus.

Opties zijn onder meer een warmtepomp voor 400 euro, voertuig-naar-net (V2G) voor 1.200 euro en de matgrijze lak Gris Tonnerre Mat voor 3.900 euro. De kleine Franse vlaggetjes op de carrosserie kosten 90 euro extra. Eet dat, Ferrari!

Bestellingen starten op 4 november voor Fastpass-klanten en op 18 november voor anderen. De eerste GT-modellen worden nog dit jaar geleverd, terwijl de GTS pas begin 2026 volgt vanwege beperkte beschikbaarheid van de Verkor-batterij.

Maar dan komt de hamvraag; zou je deze auto voor dit geld als volgende bestellen? Wetende dat een nieuwe BMW iX3 bijvoorbeeld net zo duur is, maar wel twee keer zo snel laadt én ook nog een eind verder komt?

En de GTS dan? Nou, als we die gaan vergelijken komen we uit bij kanonnen als de Audi Q6 e-tron met vierwielaandrijving. Die begint bij 83.450 euro met 387 pk. En ook een achterwielaangedreven Porsche Macan met 82.959 euro en360 pk. En een Porsche logo op de neus… Beide hebben ook nog eens grotere batterijen en snellere laadtijden dan de Alpine.

Dus, wordt dit jouw volgende auto? Zo ja, dan weet je nu ongeveer wat hij gaat kosten.