6 dingen die ons opvielen aan de GP van Rusland 2019

Doorgaans is het de wedstrijd in Rusland een slaapfestijn van jewelste, maar na zondag hebben we genoeg te vertellen over de sport.

Eigenlijk willen we dit lijstje beginnen met het feit dat Mercedes tegen alle verwachtingen in toch heeft gewonnen, maar gekeken naar de geschiedenis, dan komt het geenszins als een verrassing. Mercedes is in Rusland oppermachtig, schijnbaar zelfs als het niet de beste papieren in handen heeft. Gelukkig is er voldoende gebeurd voor ons om een nieuwe verzameling observaties met je te delen. Hieronder lees je ze, evenals alle andere feit die je moet weten.

Vettel heeft zijn mojo terug, maar het mag niet baten.

Het was Ferrari’s wedstrijd om te verliezen en dit is precies wat het heeft gedaan. Hoewel Vettel begon met een fantastische start en ruim 20 ronden aan de leiding ging, wees alles erop dat hij niet ging winnen. Na een belachelijk heen-en-weer over de boordradio verloor Vettel alsnog de koppositie aan Leclerc omdat het team hem langer door liet rijden. Het kapot gaan van zijn MGU-K (“bring back V12’s”) was een treurige afsluiter van een veelbelovende Grand Prix, maar de viervoudig wereldkampioen mag Rusland met opgeheven hoofd verlaten. Met één zege in zijn zak, die van de Grand Prix van Singapore, en de gedachte van “wat had kunnen zijn” in het achterhoofd, lijkt het erop dat Vettel zijn mojo weer heeft gevonden. En dat is héél fijn om te zien.

Arme Grosjean heeft weer pech.

Romain Grosjean is veelvuldig het doelwit van haat. De Fransman heeft dan misschien niet de beste tijd achter de rug, hij hoeft niet op zo’n heftige wijze afgeschreven te worden. In de kwalificatie liet Romain weer zien dat hij het wel degelijk in zich heeft, maar net als Sebastian Vettel had ook hij het lot niet aan zijn zijde. Een redelijke start liep uit op niets. Grosjean liet de deur aan het einde van de lange linker doordraaier volledig open staan, wat voor zowel Ricciardo als Giovinazzi een uitnodiging was hem aan de binnenkant te parkeren. Drie man door een scherpe bocht is simpelweg niet mogelijk en dit werd door het kleurrijke trio direct bewezen. Grosjean en Ricciardo konden er direct mee kappen, Antonio overleefde maar reed kleurloos naar de laatste positie.

McLaren, en vooral Sainz, presteert weer uitmuntend.

In de tijd dat Verstappen en Sainz samen bij Toro Rosso reden had Het Oranje Legioen veel te zeggen over “de zoon van”, maar sinds Carlos Jr. met Lando Norris een duo vormt bij McLaren mag de Spanjaard met afstand de beste coureur van het middenveld worden genoemd. Sterker: we durven hem zo in de top vijf overall te zetten. Het is niet voor niets dat Sainz zoveel punten heeft verzameld gedurende dit seizoen – met zijn fantastische rit in Sotsji heeft hij wederom bewezen dat hij een competitiever team verdient. Wellicht dat hij met McLaren Mercedes weer de top kan bereiken.

Leclerc blijft oppermachtig op zaterdag.

Door omstandigheden en het feit dat het smaakloze stratencircuit van Sotsji simpelweg niet het beste is voor inhaalmanoeuvres, is het makkelijk te vergeten dat Charles Leclerc nagenoeg ongenaakbaar is in de kwalificaties. Nu Ferrari eindelijk de zaken op orde heeft met de aerodynamica, kan de jonge Monegask laten zien wat hij in zich heeft. Met vier pole positions op rij is hij de eerste Ferrari-rijder die een dergelijke prestatie voor elkaar krijgt sinds Michael Schumacher. Of hij de grootste Formule 1-coureur ooit achterna kan, dat zal de tijd leren.

Renault komt de aversie maar niet te boven.

Die Fransen, het wil ze maar niet lukken. Zullen we een aantal van de problemen even op een rijtje zetten? Het chassis is nog lang niet op orde, de krachtbron is eveneens bij lange na niet de beste van de vier. De leiding van het team laat nog het een en ander aan zich te wensen over, het betaalt Ricciardo en ook Hulkenberg veel teveel geld voor een equipe die nog geen podiums kan scoren en klantenteam McLaren, dat aanzienlijk beter presteert, heeft de krachtbronnen “adieu!” gezegd. Uiteraard komt daarbij dat het op zondag regelmatig niet de zaken op orde heeft. Waar Ricciardo zichzelf in de problemen bracht, was het de pit crew die Hulkenberg een aantal posities deed verliezen. We kunnen nog even doorgaan, maar je begrijpt ons punt vast wel.

Williams wordt, langzaamheid daargelaten, ineens geteisterd door problemen.

Tot aan de Grand Prix van Singapore was Williams het enige team dat dit jaar iedere wedstrijd had uitgereden met beide auto’s. Na de uitvalbeurt van Russell onder de schijnwerpers noteerde het team in Rusland een dubbele DNF. George Russell maakte een zeldzame fout aan het einde van de safety car periode en parkeerde zijn auto in de muur, Kubica werd naar binnen gehaald en reed de race niet uit. Hopelijk weet het team zich dit jaar nog te herpakken.

Stand coureurs

Of hij hem nu in de schoot geworpen heeft gekregen of niet, met zijn overwinning is Lewis Hamilton weer een stapje dichter bij zijn zesde wereldtitel gekomen. Bottas blijft goed in zijn rol als wingman en doet daarmee eveneens goede zaken in het kampioenschap. Sebastian Vettel verliest enigszins de aansluiting met Leclerc en Verstappen, die redelijk hebben gescoord. In het middenveld doen vooral Sainz, Albon en Norris goede zaken. Norris stijgt enkele plaatsen dankzij een goede race, Sainz en Albon lopen juist weer verder uit op de rest. Alles zit in het middenveld echter zo dichtbij elkaar dat één uitschieter alles kan veranderen.

Stand constructeurs

Hier is werkelijk geen enkele verschuiving te bekennen. Wel is duidelijk dat Mercedes met het kampioenschap aan de wandel gaat. De beslissing zal snel komen. Ferrari bouwt zijn voorsprong op Red Bull eveneens netjes uit. McLaren lijkt zijn positie als ‘best of the rest‘ niet meer uit handen te geven. De strijd om de vijfde plaats zal nog spannend worden.

Snelste ronde

In de 143ste Grand Prix waaraan hij aan de leiding heeft gereden – een nieuw record in de sport – heeft Lewis Hamilton niet alleen de zege gepakt, ook de snelste ronde ging niet aan hem voorbij. Hamilton was uiteindelijk ongeveer vier tienden sneller dan Leclerc, die als een na snelste over het circuit reed.

Kwalificatieduel

Weinig veranderingen ook hier, maar wel zien we dat Hulkenberg en Sainz, die beide redelijk achter staan op hun teamgenoot, sneller waren op zaterdag.

Driver of the Day

De DOTD kan soms wel eens merkwaardige resultaten voortbrengen en ook ditmaal is dat weer gebeurd. Althans, helemaal verrassend dat Sebastian Vettel door de fans wordt gezien als de beste rijder van het veld mogen we het niet noemen. De Duitser reed immers weer een dijk van een wedstrijd en liet tevens zien een ruggengraat te hebben, alvorens zijn auto een stille dood tegemoet ging.

Deze races zijn al verreden:

1. GP van Australië 2019 (Bottas)

2. GP van Bahrein 2019 (Hamilton)

3. GP van China 2019 (Hamilton)

4. GP van Azerbeidzjan 2019 (Bottas)

5. GP van Spanje 2019 (Hamilton)

6. GP van Monaco 2019 (Hamilton)

7. GP van Canada (Hamilton)

8. GP van Frankrijk (Hamilton)

9. GP van Oostenrijk (Verstappen)

10. GP van Engeland (Hamilton)

11. GP van Duitsland (Verstappen)

12. GP van Hongarije (Hamilton)

13. GP van België (Leclerc)

14. GP Van Italië (Leclerc)

15. GP van Singapore (Vettel)

16. GP van Rusland (Hamilton)

Deze races staan nog op de kalender:

13 oktober: GP van Japan

27 oktober: GP van Mexico

3 november: GP van Verenigde Staten

17 november: GP van Brazilië

29 november: GP Abu Dhabi

De eerste sessie van de Grand Prix van Japan wordt over een kleine twee weken verreden, om precies te zijn op 11 oktober. Het is er een voor de vroege vogels, want om 03:00 in de ochtend gaat het licht op groen voor de eerste vrije training.