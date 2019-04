Red Bull moet “magisch wachtwoord” RB15 ontdekken

Zeg, het is geen sprookje.

In zijn relatief korte geschiedenis heeft Red Bull Racing eigenlijk altijd opstartproblemen gekend aan het begin van het seizoen. Op hier en daar een uitzondering na, sluit het team van de energiedrankgigant zijn jaar altijd beter af dan dat hij het begint. Na de redelijke start in Australië zagen we afgelopen weekend in Bahrein dat de formatie ook dit jaar weer de nodige problemen kent.

In navolging van de Grand Prix in de oliestaat, waar momenteel de rookie-trainingen worden gehouden, heeft de teambaas van Red Bull laten weten dat hij nog lang niet tevreden is met de staat waarin de auto verkeerd. Uit de wintertests en de eerste twee raceweekenden is gebleken dat de RB15 een bijzonder lastige wagen is om af te stellen. En dat is misschien wel het vervelendste dat een Formule 1-auto kan mankeren. De zogenaamde ‘operating window’ waarin de auto goed en voorspelbaar kan presteren, is bij Red Bull in vergelijking met zijn concurrenten te klein.

Trying to understand where are our strengths/weaknesses to Ferrari here is quite important. Once you get into a window, particularly with these tyres, they looked a different team to two weeks ago. And vice versa with Mercedes. It’s just understanding what the magic password is. We’ve got a lot of good data from this weekend and starting to understand areas we need to be focusing on. […] Our focus is very much on trying to understand the tyre issues and get the car into a good operating window.””

Waar Max Verstappen de schade tot op heden nog redelijk heeft kunnen beperken met een derde en een vierde plaats, heeft nieuwkomer Pierre Gasly meer moeite zijn Red Bull onder de knie te krijgen. De Fransman is nog geen enkele keer in Q3 gekomen en heeft ook in de wedstrijden weinig spectaculairs laten zien. Ondanks speculatie over een mogelijke degradatie naar Toro Rosso, beweert Horner nog vertrouwen te hebben in de kwaliteiten van Gasly. Fijn, maar een garantie is het niet.