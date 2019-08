Zwaar verouderd FCA-product blijkt zeer populair

Dankzij deze auto bestaat Alfa Romeo nog, eigenlijk.

De beslommeringen omtrent FCA blijven ons bezighouden. Lancia dat populairder is dan Alfa Romeo, het uitblijven van opvolgers van modellen in populaire klasse, het aan de man proberen te brengen van verouderde auto’s en het wel érg lang wachten met het verduurzamen van de aandrijflijnen in het algemeen.

Maar maakt het allemaal uit? Nou, nee, niet echt eigenlijk. Want ze hebben een behoorlijke cashcow bij FCA waar ze heel erg goed voor zorgen: RAM. De bedrijfswagendivisie doet het namelijk heel erg goed. Dan met bedoelen we met name de pickups van het mer. De Fiat Doblo wordt in Amerika óók als RAM verkocht bijvoorbeeld, namelijk de Promaster City.

De Ram 1500 staat weliswaar op de tweede plaats. Ford staat eerste met de F-150, het is altijd robbertje stoeien om P2 met Chevrolet (Silverado). Maar dat zijn nog altijd een enorm aantal auto’s (meer dan 120.000 stuks per jaar). De Ram 1500 is dermate populair, dat men ook nog het oude model aanbiedt. Deze wordt als Ram 1500 Classic aan de man gebracht. De Ram 1500 Classic is leverbaar voor minder dan 30.000 euro. Er is nog altijd veel keuze uit qua motoren, opbouw, cabine en aankleding. Sterker nog, er zijn zelfs Special Editions als de Warlock en de Bighorn. Goede namen bedenken kunnen ze daar wel.

Dus wat moet je dan doen in zo’n geval? Simpel, zorg voor een upgrade voor het oude model. Jazeker, FCA gaat een model dat al is voorzien van een opvolger nog eens updaten. Dat wordt bevestigd door CEO Mike Manley. Hij liet aan Motor Trend weten dat de auto absoluut nog niet uit productie gaat. De Ram Classic doet het daarvoor nog veel te goed in de verkoopstatistieken. Wel ‘verklapte’ hij dat een grote update wel tot de mogelijkheden behoort.

Op welke manier dat zal gaan gebeuren is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zal het een kwestie zijn van ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Verwacht een strak getrokken neus, wat nieuwe wielen en kleuren en wat opties op het gebied van infotainment. Qua aandrijflijnen en onderstel zal alles bij het oude blijven. Mocht je je dus afvragen hoe FCA kan overleven met hun vreemde strategiën, dan is de RAM 1500 dus het antwoord.