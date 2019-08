Red Bull bevestigt: “Verstappen kan nog ontsnappen”

Het is nog niet te laat voor de Nederlander.

Een dikke maand geleden was er veel te doen over de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing. We stonden aan de vooravond van de Grand Prix in Oostenrijk en Max’ team leek ondanks Max’ eigen heldendaden achter het stuur niet meer dan de derde macht te zijn dit seizoen. In de eerste acht races van het jaar had Max Emilian ‘slechts’ twee keer het podium gehaald en dan ook nog op het laagste treetje. Juist nou MV33 amper fouten meer leek te maken, ging dat voorzichtig aan toch een beetje wringen. In 2020 toch naar een ander team dan maar? Het zou eventueel mogelijk zijn, via een zogeheten ontsnappingsclausule in Max’ contract.

Inmiddels zijn we drie races verder en is de hele kwestie in feite een moot point. Max won de race in Oostenrijk en de race afgelopen weekend in Duitsland. Tussendoor had hij in Engeland ook nog een tweede plek gescoord, ware het niet dat Vettel hem van de baan torpedeerde. Dankzij deze purple patch én het feit dat de RB15 ook qua pure snelheid wat dichterbij lijkt te komen aan de W10 EQ Power+ en SF90, is er opeens niet meer zoveel noodzaak meer om naar een ander team te hoppen. Echter, het kán nog wel!

Het enige wat Max hoeft te doen is dit weekend zelf maximaal negende worden en hopen dat Vettel de race wint. Helmut Marko heeft namelijk alsnog details van Max’ ontsnappingclausule losgelaten tegenover Sky Sports F1. Max mag (onder andere?) het team verlaten als hij op het moment dat de zomerstop ingaat na de race van dit weekend niet minimaal derde staat in het kampioenschap.

Momenteel neemt onze Max precies de derde plaats in, achter de twee coureurs van Mercedes. Zijn voorsprong op vierde man Vettel is 21 punten. De Duitser zou dus nog haasje over kunnen gaan op zondag, hoewel een van de Hazen Max daarvoor uit de race moet rammen of iets dergelijks. Zodoende heeft Marko dan ook vertrouwen in een goede afloop voor zijn team. De hoteluitbater denkt dat de kans ’99 procent’ is dat Max ook volgend jaar weer ‘gewoon’ voor Red Bull Racing aan de start verschijnt. Bij deze geregistreerd.