ABT pompt de Audi S4 op tot 425 pk

Op de nieuwe RS4 moeten we nog even wachten. Goed nieuws voor een tuner als ABT, die Audi-fanaten met een hang naar meer power nu al kan bedienen.

Audi-fans met een zware rechtervoet en een voorliefde voor de A4 wachten namelijk al sinds begin 2015 op een nieuwe RS4. Hoewel voormalig Audi Quattro-topman Heinz Holleeder Hollerweger ons in de zomer van 2015 al vertelde dat de nieuwe opper-A4 niet lang op zich zou laten wachten, weten we inmiddels dat we waarschijnlijk nog tot december moeten wachten op het model. Misschien moesten ze de remmen nog even goed checken? De RS5 komt trouwens al wel in juni, maar dat is niet de Avant die je wil hebben als RS-fan.

Voor mensen die niet langer kunnen wachten biedt tuner ABT uitkomst. Als je hen een gewone S4 (rijtest) brengt en wat geld overmaakt, krijg je ‘m terug met 425 pk. Dat is bijna net zoveel als het vorige model RS4 had, en 71 stuks meer dan de S4 standaard heeft. Opvallend genoeg is het wel iets minder dan ABT bijvoorbeeld uit de B8 S4 haalde. Maar goed, ABT beweert dat het sprintje van nul naar honderd nu net zo hard gaat als met de B8 RS4, namelijk in 4.7 seconden. Ter vergelijking: de nieuwe S4 doet dit standaard in 4.9 seconden.

Qua uiterlijk kan je bij ABT ook terecht om de S4 een nog wat scherpere look te geven. Ze doen dit bij ABT over het algemeen vrij subtiel met wat badges et cetera. Tevens kan je kieze voor verschillende soorten 19″ of 20″ wielen. Het is natuurlijk ook een optie om de uiterlijke aanpassingen te laten voor wat ze zijn en alleen voor de extra pk’s te gaan. Dan rijd je er met je bliksemsnelle S4 nog redelijk anoniem bij, wat sommigen leuk vinden. Bij de RS4 daarentegen is dat toch iets minder goed mogelijk, want die krijgt ongetwijfeld weer een dik uitgeklopte koets en een stel stortkokers in de achterbumper.