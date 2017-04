Alonso gaat nog meer bijbeunen

Want de 'Uni-Brow' heeft nog niet voldoende aan zijn hoofd...

Zoals bekend gaat het niet al te lekker met Fernando Alonso. De Spanjaard maakte net als Lewis Hamilton, Michael Schumacher en Kimi Raikkonen een geweldige start in de Formule 1. Het geeft maar weer eens aan hoe belangrijk het is om de goede auto te hebben. ‘Der Schumi’ en ‘Lil Lewis’ behaalden kampioenschap na kampioenschap. Kimi en Alonso hebben, ondanks hun potentie, respectievelijk 1 en 2 keer de titel binnengehaald. Houdt daar dus rekening mee voordat Ons Max al 12 titels toebedeeld krijgt en alles minder dan dat een teleurstelling is.

De Spanjaard heeft dus niet al te veel geluk gehad. Waarschijnlijk uit pure schaamte, gêne en schroom heeft Honda idee het geopperd om dit jaar mee te doen aan de Indy 500. In een raceklasse waar auto’s met Honda-motoren wél in staat zijn een potje te breken. Maar het is nog niet genoeg voor Fernando. Naast de Indy 500 wil hij ook meedoen aan Le Mans. Al in 2015 had Fernando plannen om mee te doen aan deze eveneens prestigieuze race. Sterker nog, hij had alles al rond met Porsche. Alleen voormalig McLaren-Fuhrer Ron Dennis stak daar een stokje voor. In plaats van Alonso mocht Nico Hülkenberg succesvol instappen.

Voor dit jaar gaat dat niet meer lukken, maar voor 2018 wel (iets wat Autosport Orakel @MauritsH al had voorspeld). Maar nu, door de zeldzaam slechte resultaten van McLaren, heeft Alonso een goede onderhandelingspositie. Volgens Spaanse sportpublicatie MARCA heeft Alonso zijn voorcontract bij Porsche opnieuw geactiveerd. Dit zou betekenen dat McLaren volgend jaar hem zou moeten missen, mits Alonso gaat bijtekenen bij het team uit Woking. Het zal niet de eerste keer zijn dat Alonso een move maakt naar een team dat plots niet meer om de knikkers meedoet, dus misschien is blijven wel de beste optie.

Het lijkt erop dat Fernando Alonso zit te loeren op de befaamde Triple Crown of Motorsport. Dat is namelijk het winnen van de Grand Prix van Monaco, Indy 500 én de 24 uur van Le Mans. Tot nu is Graham Hill de enige coureur dit voor elkaar heeft weten te boksen.