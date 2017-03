Autoblog Advies: AWD alleskunner voor €7.500

Stoer, sterk en vierwielaangedreven. Gaat dat lukken voor 7,5 mille? Jazeker!

Maak kennis met Autoblog-lezer Sem. Hij stuurde ons een mailtje met de vraag of wij hem wilden helpen met het zoeken van een nieuwe occasion. Maar natuurlijk Sem, geen enkel probleem! Tenminste dat zou je zeggen. Sem heeft namelijk nogal wat eisen die vrij specifiek zijn. Nu zijn we gelukkig op de AB redactie wel wat gewend, dus laat maar komen!

Op dit moment heeft Sem al een zeer AB waardige auto, namelijk een Kaiser Jeep D5. Op basis van de acceleratietijd van 0-100 zou je dat misschien niet zeggen, maar vergeet niet dat het voor het sprintje vrijwel niet uitmaakt op wat voor ondergrond deze auto staat. Enfin, Sem houdt van iets bijzonders. Hij wil ongeveer 7,5 mille spenderen aan een auto waarmee hij weer en wind door kan komen. Als het even kan met vierwielaandrijving. Ook wanneer Koning Winter zijn werk heeft gedaan, is het de bedoeling dat hij gewoon op zijn gemak door moet kunnen rijden. Begrijpelijk.

Om een beeld te krijgen van de wensen en eisen van Sem, heeft hij voor ons de inmiddels legendarische tabel ingevoerd:

Huidige /vorige auto's: Kaiser Jeep DJ-5 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €7.500 Jaarkilometrage: 10.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Vervanging van Jeep Gezinssamenstelling: 1 Volwassene Voorkeursmerken /modellen: Mazda, Nissan, BMW, Audi, Volvo No-go modellen / merken: Renault, Peugeot

Nu kun je met deze eisen enorm veel kanten op. Van Toyota RAV4 tot Skoda Octavia. Van Volvo XC70 tot Ford Sierra XR4x4 (met werk). Onderstaand advies laat zien wat er allemaal mogelijk is in het budget. De keuze is al reuze, maar uiteraard zijn aanvullingen en tips van harte welkom in de comments. Dit zijn onze aanbevelingen:

BMW 330xi (E46)

5.995 euro

2001

220.000 km

Dit is een auto met een paar grote plus- en minpunten. De positieve aspecten van de E46 zijn bekend. Je hebt een boterzacht lopende Reihensechser. Omdat het van origine een achterwielaangedreven auto is, heeft de auto ook dat karakter. Qua uiterlijk en interieur geen verrassingen: tijdloze klasse. Maar het zijn wel auto’s die met zorg behandeld dienen te worden. Ze hebben zo hun manco’s (check hier het advies van @Wouter) en dat geldt zeker voor de varianten met 4WD. De ruimte achterin is zeer beperkt voor het type auto. Voordeel: de ‘xi’. modellen zijn bijna allemaal erg luxe uitgerust: volleder, goede wielen, navigatie: je gaat niets te kort komen. Weetje van Willem: de ‘xi’ uitvoeringen staan één centimeter hoger op hun wielen dan hun achterwielaangedreven broeders.

Saab 9-7X 5.3 V8

6.950 euro (Dld)

2006

165.000 km

Kennen we deze nog? Een Saab die geen Saab is. General Motors was zich in allerlei bochten aan het wringen om geld te kunnen verdienen aan de Zweedse Bodemloze Put. De 9-7X is niets meer dan een omgekatte Chevrolet Trailblazer. Kleine correctie: er werd wel meer gedaan dan alleen een andere logootje. Met name de neus is duidelijk Saab en zelfs in het interieur mocht er een Saab kenmerk doorkomen: de ventilatieroosters. Deze zouden eigenlijk in elke auto zou moeten zitten, maar dat terzijde. Hoewel je ze in Nederland kunt vinden, zul je voor een beetje keuze moeten uitwijken naar Duitsland. Als Saab compleet hopeloos, maar zoek je een grote alleskunner dan is het originele optie.

Nissan Murano 3.5 V6 SE (Z50)

6.950 euro

2005

135.000 km

Het was weer duidelijk na de salon van Genève: cross-overs hebben de toekomst. Carlos Ghosn en de zijnen bij Nissan zullen er hard om hebben kunnen lachen, want Nissan was er al vroeg bij met onder andere de Murano. Eigenlijk moet de Murano meer erkenning krijgen, want het zijn steengoede auto’s. Het interieur is wat grof afgewerkt in vergelijking met Duitse merken. Daar staat tegenover dat de Murano standaard is geleverd met bijna alle opties. Technisch zijn er wel een paar specifieke puntjes waar je op moet letten (met name op de Amerikaanse fora kun je er veel over vinden), maar het zijn behoorlijk sterke auto’s. De motor (uit de 350Z!) is niet het toppunt van verfijning, maar dat is juist de charme.

Audi 200 Turbo quattro Avant (C3, 44Q)

7.500 euro

1986

225.000 km

Iedereen heeft zijn zwaktes. @Wouter wordt blij van gele auto’s, @Ruben kan niet tegen oude dashboards en @MauritsH vindt de Toyota Starlet de snelste auto ter wereld. Ondergetekende werd helemaal week in de knietjes bij de aanblik van een smetteloze Audi 200 quattro, zeker met honingraat BBS wielen. De 200 is minder gewild dan een E34 of W124 (ze zijn ook schaarser), maar ergens zijn die twee niet zo cool als een pre-single grille Audi. Maak je geen illusies: het zijn oude auto’s. De rijeigenschappen reflecteren dat, evenals de betrouwbaarheid: bij een oude auto heb je nu eenmaal wat meer kwaaltjes.

Subaru Forester 2.0XT (SG)

6.995 euro

2003

175.000 km

We beginnen even met de nadelen. Het is best wel een lelijke auto. Het is geen stationwagon maar ook zeker geen terreinauto. Ze zijn echter wel reuze praktisch en op onverhard kom je behoorlijk uit de voeten. Maar de USP van deze Forester zit ‘m in de ’T’ van XT. Deze uitvoeringen hebben namelijk een terug-getunede turbomotor uit de Impreza WRX. Dus met een simpele chip, uitlaat en luchtfilter haal je er zo 270 pk uit (standaard hebben ze 177 pk). Nadeeltje: ze lusten een slokje. Dat doen bijna alle Subaru’s, maar technisch zijn ze bijna onverwoestbaar. Nog een nadeeltje: de besturing is bijna kunstmatig licht. Staat tegenover dat de XT uitvoeringen altijd compleet zijn uitgevoerd. Soms wil een STI ook in het budget vallen, maar dat zijn vaak automaten en hebben het stuur links. Precies wat je niet wil.

Mazda 6 MPS (GG)

7.900 euro

2006

200.000 km

Nog zo’n auto die veelal over het hoofd wordt gezien. Naar onze mening is dat onterecht. De Mazda 6 MPS is gewoon een uitstekende keuze. Dikke motor (260 pk!), vierwielaandrijving en ingetogen looks. Alleen de liefhebber zal zien dat je in iets bijzonders rijdt. Dus bij het verkeerslicht kun je menig Mercedes- of BMW rijder een slechte dag bezorgen. Veel staan er niet te koop, maar de exemplaren die je kunt vinden zijn veelal goed verzorgd. Zie het als een volwassen Impreza WRX en je hebt een goed beeld. Ideaal voor de betere plofkraak.

Audi TT Roadster 1.8T quattro 225 (8N)

6.500 euro

2001

130.000 km

Normaal behandelen we maar een model per merk. Maar als je AWD zoekt is het aanbod van Audi’s gewoon erg groot. Naar onze mening staat deze erg ver af van de Audi 200. Het is niet de meest spannende auto, maar wel een heel competente. Het design is nog altijd übercool. De 1.8T motor is behoorlijk sterk. Qua betrouwbaarheid en kosten is het prima te doen, zeker in vergelijking met een even snelle Porsche Boxster. En aangezien je toch nog geen kinderen hebt, is dit een uitstekende keuze: NU kan het nog! In het budget kun je kiezen uit heel redelijke exemplaren, zeker bij particulieren zitten er keurige exemplaren tussen. Check wel even dit aankoopadvies van de Audi TT, om goed beslagen ten ijs te komen.

Yolo: Dodge Durango 5.9 V8

5.750 euro

1999

200.000 km

Mocht je je echt onoverwinnelijk voelen is dit de beste keuze. De Doge Durango is nog een SUV van de oude stempel: hopeloos inefficiënt. De 5.9 V8 levert slechts 245 pk maar heeft een schrikbarend hoog gebruik. Een G3 installatie verdient zich na een paar duizend kilometer al terug. Maar met deze auto kom je overal. In tegenstelling tot een X5, kun je er in het terrein nog wat mee. Op asfalt zijn dee rijeigenschappen van zo’n X5 natuurlijk wel veel beter. Maar ja, die Beier is een standaardkeuze. Vandaar de Durango. Als Yolo.

