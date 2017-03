Autoblog advies: hobby cabrio voor €6.000

We lopen even op de zaken voorruit!

Iedereen heeft er weer van genoten, die eerste paar warme zonnestraaltjes. Laten we eerlijk zijn: daar worden we allemaal heel erg blij van! Dus beginnen we meteen met bier drinken op terrasjes, picknicks en de voorjaarsschoonmaak. De dames ontwaken uit hun cocon van Uggs en winterjassen, terwijl de heren de (al dan niet gespierde) armen showen. Het wordt weer zomer, tijd voor festivals, barbecues en de onvermijdbare fysieke vermenigvuldiging die daar bij komt kijken.

Wij autoliefhebbers kijken daar toch anders naar. Het is altijd weer even spotten, maar de eerste cabrio’s met het dak in de enige juiste positie (naar beneden, dus) zijn al weer gezien. Autobloglezer Tom is ook zo’n persoon. Hij heeft op dit moment een Volkswagen Golf I Cabriolet. Hij is nu op zoek naar een leuke vervanger voor die auto, al heeft hij altijd veel plezier gehad van zijn Golf.

Uiteraard is de Mazda MX-5 ook bij Tom naar boven gekomen. Het is een auto die alle boxjes positief aantikt. Maar zijn er nog andere alternatieven? Zijn er misschien wel leukere auto’s dan de MX-5? Tom is zelf lyrisch over de S2000 (dat zijn er meerdere op de redactie), maar hij beseft zich dat deze buiten het budget valt. Of je moet een rechts gestuurde S2000 vinden met schade en een bizar hoge kilometerstand. Uiteraard heeft Tom voor ons de welbekende tabel ingevuld.

Huidige /vorige auto's: Volkswagen Golf I Cabriolet 1.5 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €6.000 Jaarkilometrage: 5.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Een keer wat anders Gezinssamenstelling: 2 Volwassenen Voorkeursmerken /modellen: VW vanwege de grote beschikbaarheid onderdelen No-go modellen / merken: n.v.t.

MG TF 160

€6.000

2003

160.000 km

Een ware exoot. Goede badge, middenmotor en best wel wat power onder de kap. De MG TF 160 was een van de laatste succesverhalen van MG Rover. Het zijn behoorlijk geslaagde auto’s. Ze zien er goed uit en het interieur is OK. De rij-eigenschappen zijn een beetje tweeslachtig. Het is zeker geen Lotus Elise qua wegligging, maar heel comfortabel zijn ze ook weer niet. De TF 160 is wel een originele keuze, ook wat waard. Technisch gezien zijn ze betrouwbaarder dan je zou denken, maar onderdelen zijn af en toe wat lastiger te vinden en daardoor duurder. In het budget kun je bijna elke variant aanschaffen, dus ga voor de nieuwste met de minste kilometers.

Toyota MR-2 1.8 VVT-i

€5.800

2000

140.000 km

Heel veel waar voor je geld bij Toyota. Een MR-2 is serieus een van de leukste auto’s om mee te sturen op normale snelheid. Niet dat ze erg langzaam zijn, maar wel door het weggedrag. Bijna niets gaat makkelijker dwars dan een MR2 en niets is makkelijker te houden dan een MR2. Kortom, met een grijns van hier tot Tokyo zul je achter het stuur zitten. Nadelen zijn er ook, de auto staat bekend als zeer betrouwbaar, maar de motoren kunnen zo hun issues hebben. Ook is de bagageruimte om te huilen. Verder een topauto, deze Toyota. Mochten de looks je niet aanstaan: je kan er zo een heuse Ferrari van maken.

Fiat Barchetta VVT

€5.000

2001

90.000 km

Het bewijs dat een auto met voorwielaandrijving erg leuk kan zijn. De barchetta is technisch gezien een Punto, maar dat merk je alleen aan de kosten. Ze sturen echt heel erg leuk. Dankzij 130 pk op net iets meer dan 1.000 Kg is de Barchetta lekker vlot. De koets blijft een kunstwerkje. Nog altijd een herkenbare en aangenaam ogende roadster. In het budget kun je kiezen tussen allerlei leuke uitvoeringen. Ook hierbij is het devies: zo jong mogelijk met zo weinig mogelijk kilometers. Dan kun je de auto altijd nog goed door verkopen.

Mazda MX-5 1.8i (NB)

€5.000

2005

140.000 km

Deze benoemde je zelf ook al en met een reden. Het is een auto die zijn klasse gedefinieerd heeft. De MX-5 combineert uitstekende rijeigenschappen met betaalbare kosten en een hoge mate van betrouwbaarheid. Precies wat je wilt. Nu heeft de MX-5 wel degelijk puntjes waar je op moet letten (zoals bij veel cabrio’s), maar je hoeft er zeker niet meteen op leeg te lopen. In het budget kun je enorm veel verschillende uitvoeringen vinden. De eerste generatie (NA) zijn al op weg klassieker-status te verwerven, terwijl de tweede generatie (NB) verrassend betaalbaar is. De rijsensaties van beide Japanse roadster scheelt niet zo heel veel. Er is keuze tussen een 1.6 (110 pk) en 1.8 liter (140 pk). Die 30 pk voel je echt, dus een 1.8 is altijd de moeite waard om op te sporen. Laat je niet door de ‘Mazda’-badge teleurstellen: dit is leuker om te rijden dan een BMW Z3. Vind je de Z3 mooier? Ga dan voor deze.

BMW 328i Cabriolet (E36)

€5.700

1998

180.000 km

Een Z3 zou natuurlijk het meest logische alternatief zijn. Dat is op zich ook wel mogelijk in het budget. Nadeel is dat er een hele hoop slechte exemplaren tussenzitten. Daarbij is het geen denderend rijdende roadster. Zeker een mooie auto, maar deze 3-Serie kan ondergetekende allerminst lelijk noemen. Het is nog altijd een ijzersterk ontwerp. In het budget kun je diverse, nette, late exemplaren vinden met redelijke kilometerstanden. Deze gaan dan richting de twee ton, maar met goed onderhoud hoeft dat geen probleem te zijn. Ga wel voor een originele, anders heel erg hard weglopen. @CasperH praat je in deze video bij over waar je op moet letten.

Alfa Romeo Spider 2.0 Twin Spark 16v Lusso (916)

€6.000

1999

100.000 km

Mocht de Fiat Barchetta net een maatje te compact zijn, is deze Alfa Romeo Spider een optie. Alles staat net even op een hoger plan: zowel het comfort, de luxe alsmede de prestaties. Ook ligt het gewicht ietsjes hoger, waardoor de Spider wat logger is dan de kwikzilverige Barchetta. In het budget is er een behoorlijke keuze uit prima exemplaren. De 2.0 Twin Spark zie je het meeste, maar de 1.8 (144 pk!) is zeker geen teleurstelling. Nadeeltje is de bagageruimte: die bestaat bijna niet. Als je bierkratjes mee wilt nemen, moet je Bavaria kopen. En wie wil dat nu? Flesje wijn past veel beter trouwens.

Volkswagen Golf Cabriolet 2.0 Classicline (IV)

€4.200

2000

100.000 km

De meeste ‘lines’ (Trendline, Comfortline, Highline) zijn bij jullie wel bekend. Volkswagen heeft ook een tijdje ‘Classicline’ gehad. De Classicline was enkel op de Golf Cabriolet leverbaar en was het topmodel, alles zat erop. Lederen bekleding, lichtmetalen velgen, airco, elektrische kap en zelfs een heus houten stuurwiel. Hoe Classic is dat? Qua techniek is het allemaal niet zo heel bijzonder, maar dat is een voordeel. Alle onderdelen zijn makkelijk te verkrijgen en als je handig bent kun je er veel zelf aan doen. In het budget kun je diverse nette exemplaren vinden.

Yolo: Chevrolet Corvette Convertible (C4)

€7.800 (Dld.)

1986

240.000 km

Ok, qua budget gaan we er iets overheen en dan moet je hem nog importeren ook. Maar hey, het is de Yolo-keuze. De 5.7 V8 klinkt indrukwekkend, maar is met 235 pk niet eens zo heel erg krachtig. Onderdelen zijn goed te vinden dankzij een groot aantal specialisten op het gebied van Amerikaanse auto’s. Waar het nog wel eens lastig kan zijn om onderdelen te vinden voor Ford en (met name) Chrysler producten geldt dat niet voor GM auto’s. De body is van kunststof, dus roesten doen ze niet. Qua elektronica kan het nog wel eens lastig zijn, maar de aandrijflijn is behoorlijk sterk. Rijden is een beleving, alhoewel het meer spannend is dan sportief. Maakt niet uit, je rijdt wel even in The American Dream. Niet verkeerd, toch?

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!