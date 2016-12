Autoblog advies: Sportieve familiehatch voor jong koppel (€5.000)

Mannen en vrouwen. Er zit nog wel eens verschil tussen.

Ondanks dat zowel mannen als vrouwen beiden graag naar Jason Statham of Vin Diesel films kijken, is de reden waarom totaal anders. De communicatie is ook totaal anders. Bij mannen moet je voornamelijk opletten wát er gezegd wordt, bij vrouwen is hóe het gezegd wordt van belang.

Dus als het aankomt op auto’s kunnen de meningen niet meer verschillen dan tussen een man een vrouw. Als er een Jaguar F-Type voorbij rijdt worden wij mannen helemaal blij, een vrouw ziet dat een achterbank ontbreekt. Een BMW M5 vind ze maar saai en ordinair, terwijl een X5 25d weer ‘lekker sportief’ is. Kortom, vrouwen komen van Venus en mannen komen van Mars.

Wij kregen een mailtje binnen van Juul. En ook zij ondervind een verschil tussen het man en vrouw zijn. Ze hebben nu samen een Opel Astra 1.6 uit 2002. Prima vervoer, maar er staat al 322.000 km op de klok. Het is dus tijd voor wat anders. In tegenstelling tot wat je zou denken gaat zij voor iets sportiefs. Een Golf GTI kan Juul wel degelijk waarderen. Maar manlief zit zelf meer aan een Corolla te denken. Ze zitten best ver uit elkaar dus. Vandaar dat ze de AB redactie hebben ingeschakeld om te voorzien van advies. Om een beeld te krijgen van de wensen en eisen, hebben ze onderstaande tabel ingevuld:

Huidige /vorige auto's: Opel astra 1.6 8v 2002 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €5.000 Jaarkilometrage: 15.000 tot 20.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: huidige auto heeft een km-stand van 322500 en is aan vervanging toe. Gezinssamenstelling: 1 kind Voorkeursmerken /modellen: iets met een beetje fun/power No-go modellen / merken: Citroën

Fiat Stilo 2.4 20v Abarth (192)

De Fiat Stilo is nooit het verkoopwonder geweest dat Fiat had gehoopt. Voor de liefhebbers van Italianen was de Stilo iets te behoudend. En voor de gemiddelde C-segment koper waren er veel meer aanbiedingen. In Abarth uitvoering krijg je de beschikking over een 2.4 liter vijfcilinder. Dat klinkt spannender dan het is, want met 170 pk is het nooit ;echt snelle auto. Het is gewoon een lekker vlot ding. Probeer wel even de stoelen uit, want die zijn niet voor iedereen prettig. De hoogteverstelling geldt alleen voor de zetel, niet de rugleuning. Ook de rest van het interieur was niet op het niveau van de Golf en Astra. De vijfdeurs is praktischer, maar is wat oubolliger qua ontwerp.

Mazda 3 2.0 Sport (BK)

De Mazda 3 is een perfect voorbeeld van hoe een verstandige auto ook leuk kan zijn. Met 150 pk is deze iets minder snel dan de Stilo, maar veel scheelt het niet. Het onderstel is wel een niveau of 3 hoger. Ook het interieur is wat hoogwaardiger én speelser. De 2.0 Sport heeft alle opties erop zitten die je maar nodig hebt inclusief een behoorlijk betrouwbaar imago. Een MPS is nog leuker, maar aanmerkelijk duurder. De Mazda 3 is altijd een 5-deurs (of sedan) en is als klap op de vuurpijl lekker ruim voor- en achterin. Nadelen? Er staan er niet veel te koop, en terecht. Echt een toppertje, deze Mazda.

Peugeot 307 XSI 2.0 16v

Tsja, als je geen Citroën wilt is een Peugeot misschien niet de beste optie. Qua betrouwbaarheid heeft deze auto serieuze issues gekend, met name de elektrnica (multiplex bekabeling) was niet foutloos (check de aandachtspunten hier). Met de jaren werd dit echter beter, evenals de afwerkings-missers. Verder valt er veel voor de 307 XSI te zeggen. Ze zijn lekker ruim, de sportstoelen zitten uitstekend en de rijeigenschappen zijn prima. De bak is nogal hakerig en echt snel is ‘ie ook niet. Sterker nog, de 1.6 is misschien de betere optie. Kun je ook als XSI krijgen. In het budget kun je mooie exemplaren krijgen met lage kilometerstanden. Wel zo prettig.

Alfa Romeo 147 2.0 Twin Spark (937)

Een zaterdag is geen zaterdag als er geen Alfa Romeo wordt genoemd. Ook de 147 was bij de introductie niet geheel vrij van fouten en ook hier waren ze veelal van elektronische aard. Maar zoek een goed onderhouden exemplaar om het risico in te perken. Zeker de modellen na de facelift waren uitstekende auto’s. Niet zo ruim als de concurrentie. De 147 had als voordeel dat je altijd iets méér had dan de concurrentie. Net even een fijnere wegligging, net even scherpere besturing, net even een prettiger geluid en betere prestaties. De punten waar je op moet letten kun je vinden in deze video.

Seat Leon 1.8 20v Turbo Sport (1M)

Je gaf aan een Golf V GTI een interessante optie te vinden. Voor 5 mille en minder dan 150.000 km op de klok gaat dat onmogelijk lukken. We hebben er eentje kunnen vinden en dat exemplaar had, ahum, ‘lichte rolschade’. Ook als je een generatie terug kijkt is het lastig om een goed exemplaar te vinden en laten we eerlijk zijn: zo leuk waren die niet. Maar de versie van Seat komt al een heel stuk dichter in de buurt. De 20VT heeft de basismotor van de Audi TT onder de kap is met zijn 180 pk echt lekker rap. Echt een sportieve auto is het niet, maar voor elke dag is het zeker een leuke auto om te overwegen. Nog een voordeeltje is het verbruik: ondanks het surplus aan vermogen valt het in vergelijking met de Peugeot en Fiat reuze mee.

Ford Focus 1.6 Futura (DA3)

Als totaalpakket is deze auto bijna net zo goed als de Mazda 3. Dat momt mede door het feit dat het ook eigenlijk dezelfde auto is. Ze zijn immers op hetzelfde onderstel gebouwd. Toch zijn er wel wat verschillen. In het budget gaat een twee-liter wat lastig worden. De 1.6 is in principe voldoende, zeker in vergelijking met je huidige Opel Astra. De Focus doet alles uitstekend. De ruimte, rijeigenschappen, uitrusting, verbruik, schakelen: nergens laat de Focus steken vallen. Ok, het is niet de snelste en voor een betere motorisering zul je concessies moeten doen qua prijs of kilometerstand. Check dit aankoopadvies en je kunt op zoek!

MG ZS 120 Le Mans

Een van de meest vreemde opleving begin jaren 2000 was van het merk MG. In principe waren het gewoon sportieve Rovers. Nu ging men eigenlijk best goed te werk. Onderstel technisch zit het uitstekend in elkaar: het zijn raszuivere toerwagentjes. Je kon de ZS krijgen met een dikke V6, maar dit blok lustte nogal een slokje. Er waren ook viercilinders die een stuk zuiniger waren. Maar ze zagen er even gaaf uit, zeker in Le Mans uitvoering, een model dat ze hadden gemaakt ter ere van het feit dat ze zich ingeschreven hadden voor de kwalificatie. Of zoiets. Qua betrouwbaarheid beter dan je zou denken, want het is doorontwikkelde techniek. Nadeel: dat doorontwikkeld nam men bloedserieus, want het is in basis een Rover 400 uit 1996… Ook zijn ze lastig te vinden.

YOLO: Opel Astra GTC 2.0 Turbo

Zoals gezegd konden we onmogelijk een goede Golf V GTI vinden. Ook als we het budget iets ophoogden evenals het maximaal aantal kilometers. Wat we wel tegenkwamen was deze Opel Astra. Niet eentje, maar zelfs meerdere! Qua budget zit je dan iets hoger (€1.000) en qua kilometers rond de 160.000 – 180.000 km. Er zitten zelfs exemplaren tussen die er erg goed uitzien! Uiteraard is de OPC de hoofdattractie, maar de 200 pk sterke 2 GTC mag er ook zeker zijn. Snelheid is uitstekend: 0-100 in rond de 7 seconden en een top van 240 km/u. Het verbruik valt nog redelijk mee. Op een of andere manier wordt dit type Astra net te vaak over het hoofd gezien. Zonde. @CasperH legt je in deze video uit waar je op moet letten!

Wil jij ook advies over je volgende auto? Mail dan naar tips-apenstaart-autoblog-punt-nl met het onderwerp Autoblog-Advies. Voorzie ons dan van de gegevens in de tabel en beschrijf duidelijk eventuele andere zaken die relevant zijn! Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!