Auto’s met een waarde van bijna 2 mln ontdekt in kasteel

Komen sprookjes dan toch uit?

Dit verhaal lijkt op een Disney-sprookje voor volwassenen. Veilinghuis Bonhams gaat binnenkort 12 klassiekers veilen die zijn aangetroffen in een kasteel in Zwitserland. De auto’s stonden allemaal bij elkaar en zijn totaal goed voor een waarde van bijna twee miljoen euro.

Onder andere een Rolls-Royce Silver Ghost Double Phaëton, een Mercedes 300SL Roadster en een Lamborghini Espada (rijtest) werden aangetroffen. De Roller en de Mercedes zullen volgens Bonhams het meeste gaan opbrengen. Beide klassiekers zijn volgens het veilinghuis goed voor een waarde tussen de 600.000 en de 800.000 euro per stuk.

De klassiekers zullen tijdens de Bonhams Spa Classic-veiling van de hand worden gedaan. De veiling zal op 21 mei plaatsvinden op het legendarische Franchorchamps-circuit in België. Hoe de auto’s ooit in de vergetelheid zijn geraakt is niet bekendgemaakt. Er bevinden zich ook betaalbare klassiekers in de verzameling. Een Mercedes 500 SLC Coupé uit 1981 zal naar verwachting maximaal 30.000 euro gaan opleveren en een Ford Mustang uit 1973 maximaal 15.000 euro. De klassiekers die zullen worden geveild kun je één voor één bezichtigen in de gallery.