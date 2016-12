België: alle snelwegen Vlaanderen aan de trajectcontrole

De verkeersminister controleert je binnen twee jaar helemaal de moeder.

Laten we eerlijk zijn: in België wil je (los van een bezoek aan een paar goede bierbrouwerijen en frietkotten) eigenlijk altijd alleen maar zo hard mogelijk doorrijden om naar een mooiere plek op aarde te reizen. Maar binnenkort wil men je zo lang mogelijk in het Nederlandstalige deel houden. Met de aanschaf van 240 ANPR-camera’s is bijna het hele snelwegennet van Vlaanderen straks namelijk gedekt door trajectcontroles, waardoor doorblazen zo goed als onmogelijk gaat worden zonder een fikse prent op de deurmat.

De camera’s worden overigens met twee redenen aangeschaft: de controle op snelheid, maar zeker ook de controle op verdachte auto’s. Daarbij moet je niet alleen denken aan gestolen auto’s of auto’s waarvan bekend is dat er criminelen in rondrijden. Sinds de aanslagen in België is men bezig met het opbouwen van een cameraschild, waarmee terroristen vroegtijdig gesignaleerd moeten kunnen worden. De ANPR-camera’s zijn geschikt voor alle hiervoor genoemde doeleinden.

Maar wie denkt dat het vooral om de veiligheid gaat, komt bedrogen uit. De verkeersminister Weyts laat namelijk weten dat je je “op bijna het hele snelwegennetwerk aan de snelheid moet houden omdat er trajectcontrole zal zijn” tegen het einde van 2018. Klein geluk bij een ongeluk: twee geplande tracés voor trajectcontrole zijn uitgesteld omdat besloten is alle camera’s in één koop aan te schaffen. Dat betekent dat je op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst, alsmede op de E40 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Heverlee nog even door kan blaffen. Voor zo lang het duurt, dan.

Overigens zijn we wel erg benieuwd wat de privacywaakhonden van België van deze plannen vinden. En blijf natuurlijk altijd checken of je wel terecht bekeurd bent!

Met dank aan iedereen voor de tips!