BMW & Mercedes: “Teveel nichemodellen in gamma”

En dus gaan er drastische maatregelen genomen worden. Daar kleeft een nadeeltje aan.

Vroeger was het leven zo simpel. Gras was groen, seks was vies, 2 Unlimited was cool en het modelgamma van Mercedes was overzichtelijk. Er was een E-klasse en een S-klasse. Voor de avonturier was er een G-Klasse en een SL voor de welgestelde golfer. Helder, keurig en duidelijk.

Niet lang daarna zag Mercedes-Benz zich genoodzaakt om elke niche mogelijk te vullen met een model. Niet alleen Mercedes overigens, ook BMW (en Audi) bezondigden zich eraan. De reden is eigenlijk heel erg simpel. Met dezelfde techniek kun je een auto in een andere klasse ontwikkelen. Neem nou de eerste Mercedes-Benz CLS. Een schitterende ‘vierdeurs-coupe’ voor ons, maar voor Mercedes waren de ontwikkelingskosten lekker laag: het was immers gewoon een E-klasse. Daarbij zit er ook een enorme marge op dat soort modellen, de fabricagekosten van een E-klasse en CLS schelen bij lange na niet zoveel als de aanschafkosten voor de consument.

Ook BMW had er een handje van. Voor velen is de BMW X6 niet een geslaagde auto, maar het kopende publiek denkt daar totaal anders over. Precies de reden waarom er een Mercedes GLE Coupé is en Audi druk bezig is met de Q8. Het nadeel van al die modellen is dat je in de showroom geen idee hebt waarnaar je moet kijken.

Het feit alleen al dat @Wouter in deze AMG rijtest moet uitleggen hoe het modelgamma van Mercedes-Benz in elkaar zit geeft al aan dat het misgaat. Dat werd niet alleen onderkent door Wouter, maar ook door de hoge heren van BMW en Mercedes.

Ian Robertson, grote Bass bij de Sales & Marketing afdeling van BMW zegt het volgende erover: “Het aanbod van verschillende carrosserievarianten in verschillende segmenten is te groot, alhoewel er nog steeds een aantal modellen bijkomen.” Huh? Er zijn te veel modellen in het gamma en de oplossing is nog meer modellen? Robertson verklaart: “De BMW X2 en X7 staan al op de planning, naast een paar andere modellen. Het zal voornamelijk gaan om modellen die nú wel leverbaar zijn, maar in de toekomst geen opvolger zullen krijgen.”

Verder geeft Robertson aan dat de 4-serie wel een groot succes is, maar dat de markt voor open varianten lastig is. Sinds 2008 is de Roadster-markt compleet ingekakt en er nooit meer bovenop gekomen. Dat is de reden waarom BMW voor de aankomende Z5 samen gaat werken met Toyota, om het zo nog financieel aantrekkelijk te houden voor beide fabrikanten. Wel een schot in de roos zijn de vierdeurs coupé’s van BMW: “De markt toont een toenemende interesse in vierdeurs varianten, de Gran Coupe’s. Die slaan heel erg goed aan. Mensen waarderen de lage zitpositie en sportieve rijkwaliteiten maar kunnen het praktisch gemak van de twee extra deuren zeer waarderen.”

Robertson krijgt bijval van CEO van Mercedes-Benz, Dr. Dieter Zetsche. “De specifieke modellen, de coupé’s en cabrio’s, zijn altijd nichemodellen geweest. De uitbreiding naar groeimarkten als China waren succesvol voor sedans, maar niet de coupé- en cabriovarianten. Daardoor is het lastiger een solide business-plan te maken voor dat soort modellen.” Zetsche geeft aan dat Mercedes altijd tweedeurs modellen in het gamma zal hebben, maar niet in de hoeveelheid waarin je ze nu kan krijgen.

Kijk alleen al naar het aanbod cabriolets in de range van Mercedes: van zowel de C-klasse, E-klasse als de S-klasse is er een cabriolet. Maar er is natuurlijk ook nog de SLC, SL en AMG GT Roadster. De G650 Maybach Landaulet rekenen we voor dit gemak even niet mee.

Vanwege de relatief lage ontwikkelingskosten en de hoge marges is het aannemelijk dat de fabrikanten proberen een marktsegment uit te vinden. De opbrengsten zijn enorm als het model aanslaat. Het nadeel is wel dat de leuke tweedeurs en open varianten minder aangeboden zullen worden ten gunste van cross-overs en auto’s met meerdere deuren. (Via: Car & Driver)