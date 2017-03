BREEK: Audi bij meeting over F1-motor van de toekomst

De duidelijkste aanwijzing tot nu toe dat Audi denkt aan een entree in de hoogste klasse van de autosport?

De geruchten zijn al zo oud dat het bijna een running gag is geworden onder race- en autofans. Alleen het gerucht dat ‘de volgende’ Corvette een middenmotor krijgt is misschien nóg ouder. Maar kennelijk is de hel officieel bevroren, want het lijkt er op dat beide geruchten binnen afzienbare tijd eindelijk bewaarheid worden.

Volgens de Duitse site spox.com zullen vertegenwoordigers van Audi aanstaande vrijdag namelijk aanwezig zijn bij een meeting om over de F1-motoren/power units van 2021 te spreken. Volgens Toto Wolff is de ontmoeting bedoeld om de mening van fabrikanten te horen over hun visie op de racemotor van de toekomst. Naast de merken die momenteel al actief zijn in de sport zijn ook enkele andere partijen van de partij, waaronder dus Audi.

Mocht Audi daadwerkelijk toetreden tot de F1 wordt het de eerste keer in de historie van het VAG-concern dat het meedoet in de F1. Porsche heeft in het verleden weliswaar al eens meegedaan als fabrieksteam en later als leverancier van McLaren (onder de naam TAG), maar destijds was het merk nog niet ingelijfd door de gigant uit Wolfsburg.

We moeten natuurlijk nog wel even afwachten of het nu écht gaat gebeuren. Zeker is wel dat Audi bezig is een nieuwe lijn uit te zetten met haar autosport afdeling. Audi verschijnt dit jaar voor het eerst sinds lange tijd niet aan de start van de 24 uur van Le Mans en voormalig teambaas Wolfgang ‘Schieb ihn raus‘ Ullrich heeft het veld moeten ruimen. In plaats daarvan is Audi ingestapt in de Formule E en het TCR-kampioenschap.

Met name de toekomst van de Formule E zou Audi’s beslissing wel eens kunnen beïnvloeden. Als die klasse uitgroeit tot een belachelijk succes, is de noodzaak om F1 te gaan doen opeens een stuk kleiner. Faalt de elektrische raceklasse echter schromelijk, heeft het meer zin om het beschikbare budget elders te besteden.

Pratende over budget: een van de kernpunten van de meeting deze vrijdag is naar verluidt het terugdringen van de kosten van de power units. Zak Brown, de Amerikaanse teambaas van McLaren, zegt bijvoorbeeld dat in het IndyCar-kampioenschap de motoren voor een heel jaar slechts 1,2 miljoen Dollar kosten. Dat staat in schril contrast met de kleine twintig miljoen die een F1-team jaarlijks kwijt is voor de broodnodige power. Ook Ross ‘de nieuwe Bernie’ Brawn is deze kostenpost een doorn in het oog.

Voordat je echter al weer hoopvol begint te denken aan een terugkeer van de jankende atmosferische blokken van weleer hebben we slecht nieuws voor je. Afgelopen weekend grapte Christian Horner nog dat de best klinkende auto in Melbourne de Minardi tweezitter was van twaalf jaar oud. Als het aan FIA-baas Jean Todt ligt, dan blijft dat echter zo. Hij vindt dat de Formule 1 een voorbeeldfunctie heeft en mee moet gaan met de tijd. Daar horen turbo’s en hybrides ook bij, volgens de Fransman.



Bedankt Dennis voor de tip!