Buitenkans: koop deze straatlegale Kremer-Porsche

Een klassieke 911 met goodies van het legendarische raceteam, waarmee je gewoon de straten bij jou in de buurt onveilig kan maken. Wie wil dat nou niet?

Collega @casperh in ieder geval wel. Nadat de allergrootste Porsche-fanaat van de redactie een ritje maakte in een straatlegale Kremer-Porsche 3.0 RSR, hebben we urenlang op hem in moeten praten om hem te overtuigen dat het verkopen van een nier geen puik idee is.

Maar net als bij kleptomanen in remissie moeten we elke dag blijven uitkijken dat de beste man niet een terugval beleeft. Tekenen daarvan zijn soms duidelijk aanwezig, bijvoorbeeld zojuist toen hij me wees op deze klassieke 911 Turbo met Kremer-goodies op Marktplaats Petrolicious Marketplace. Hierboven kan je de Porker zien in de gallery.

‘Helaas’ betreft het in dit geval niet een echte Kremer-racer die later is omgebouwd voor de straat. Eigenlijk is juist het omgekeerde het geval. Naast legendarische auto’s bouwen met namen als 935 K1, 935 K2, 935 K3 en 935 K4, legde Kremer zich namelijk ook toe op het tunen van reguliere Porsche’s voor de straat. Voor dat zeldzame type mens dat de standaard widowmaker eigenlijk maar een beetje lafjes vond.

Deze neunelfer vormt een staalgeworden herinnering aan dat feit. De auto begon zijn leven als een reguliere 911 turbo, onder Porsche-kenners beter bekend als de 930 Turbo. Het is een vrij laat exemplaar uit 1986 met de 3.3-liter grote motor. Dat blok is nog wel gekoppeld aan de vierversnellingsbak en niet aan de gewilde G50 met vijf versnellingen, maar dat mag de pret niet drukken. De kleur heet Guards Red. Je kent deze tint wellicht van de Porsche 944 die in je buurt staat. Guards Red was op die auto namelijk een populaire keuze.

Kremer pastte de auto zowel optisch als technisch aan. Grappig is dat als je wel eens oude foto’s van racende 911-jes gezien hebt het niet eens opvalt dat de voorbumper, achterbumper en whale-tail niet OEM zijn. Het ziet er zo bekend uit dat je zou zweren dat ze zo uit de Porsche-fabriek zijn gekomen. OEM+ tuning avant-la-lettre dus. Meest opvallende detail zijn de spiegel inclusief luchtschacht. Je weet dat je een snelle auto hebt als zelfs je spiegels spoilers hebben.

In het interieur schreeuwen LED-lampjes die de actuele Ladedruck aangeven om je aandacht. Wordt het allemaal een beetje té heftig, dan kan je de boost een beetje aanpassen door aan een Kremer-knop te draaien.

Nu we het toch hebben over turboboost. Onder de kap schroefde Kremer onder andere haar eigen turbo en intercooler op de 3.3-liter grote boxermotor. Ook de rest van de motor werd aangepast om de grotere krachtexplosie die hieruit voortkomt aan te kunnen. Een roestvrijstalen uitlaat zorgt voor extra efficiëntie, gewichtsbesparing en mooie tonen.

Wil je de auto kopen dan kan dat. Moet je wel even afreizen naar Texas. Maar hoe hoog is het prijskaartje in de staat waar geldt dat groter beter is? Wel, 185.000 Dollar wil de verkoper hebben voor de rode Porsche. Of dat veel of weinig is valt moeilijk te zeggen. Prijzen van klassieke Elfers schieten door de lucht en dit is een uniek exemplaar in op het oog goede staat. Jaag jij deze widowmaker binnenkort door een bomenlaan?