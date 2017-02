Cayman GT4 RS 4.0 per ongeluk aangekondigd door dealer

Als de Porsche 911 een mens zou zijn, dan zou hij nu ergens stilletjes in een hoekje zitten huilen.

Hoewel het uiterlijk van de eerste Porsche Cayman niet onbetwist is, werd wel meteen duidelijk wat het potentieel was van de auto. De 911 mocht in al die jaren dan zijn bijgeschaafd tot een vrijwel perfecte sportwagen, de Cayman was in de basis al goed. Dat zag ook Porsche en om de 911 de onbetwiste koning van het gamma te houden, kreeg de Cayman slechts de minst krachtige zespitters toebedeeld. Dat leek met de tweede -in mijn ogen visueel veel geslaagdere- tweede generatie ook te gebeuren, maar toen kwam de GT4 (rijtest).

Deze heetste Cayman tot nu toe kreeg diverse ondersteldelen van de 911 GT3 mee, terwijl de 3.8-liter boxer afkomstig was uit de 911 Carrera S. Klein verschil, in de Cayman is het blok goed voor 385 pk, terwijl de toenmalige Carrera S 400 pk leverde. De 911 GT3 peurt zelfs 475 pk uit de atmosferische 3.8, dus nog steeds kun je beargumenteren dat Porsche de Cayman bewust niet met de krachtigste motoren levert. Aan de andere kant is de Cayman GT4 volgens velen wel een van de beste auto’s die de afgelopen jaren in Zuffenhausen is gebouwd.

Op Instagram postte een Australische dealer een foto van de Cayman GT4, maar het was vooral de begeleidende tekst die interessant is: ‘Due to high demand, a GT4 RS is on it’s way – with more power and a 4.0L flat-six engine, this limited model will turn heads.’ Inmiddels heeft Porsche Centrum Brisbane de post weer van het net gehaald, maar dankzij de lokale petrolheads van CarAdvice verspreid het nieuws zich nu over de wereld.

Nieuws dat overigens door niemand anders bevestigd kan worden, dus hou vooral nog een slag om de arm. Wel heeft Porsche al eens aangegeven dat ze er open voor staan een GT4 RS te bouwen als de klanten daarom vragen. Voor mensen met een bovengemiddeld goed gevulde spaarrekening heb ik een aanvullend advies. Stop direct met wat je nu aan het doen ben, ga een goede kop koffie drinken met de dichtstbijzijnde Porsche-dealer en zorg dat je een aanbetaling mag doen op deze GT4 RS. Op het moment dat Porsche de auto aankondigt, zijn er vermoedelijk al zoveel mensen je voor geweest dat de auto al bij voorbaat is uitverkocht.