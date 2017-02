De Audi Q5 Security beschermt je tegen kettingzagen

Maar vooral ook tegen rondvliegende kogels.

Audi-rijders genieten niet per se de beste reputatie in het verkeer. Of dat terecht is of niet laten we even in het midden. De perceptie van anderen creëert echter de wereld waar jij in leeft. Dat kan wel eens een probleem zijn in de moderne wereld, want de emoties lopen soms snel hoog op. Voordat je het weet veranderen Twitter fingers in trigger fingers. Volg in je geringde bolide één keer een andere auto iets té dicht op de snelweg en je krijgt meteen een kogel naar je harses.

Een mogelijke oplossing voor dit serieuze probleem zou zijn om dan maar uit te wijken naar een ander merk. Maar stel nou dat je enorm fan bent van het merk met de vier ringen én je geen slachtoffer wil worden van een ietwat uit de hand gelopen discussie met een BMW-fan op een forum of zoiets. Zijn er dan nog opties over?

Jazeker! Audi maakt tegenwoordig namelijk ook een Audi Q5 Security. Van het vorige model Q5 was die variant er niet. De reden voor deze ommezwaai is eigenlijk heel logisch. Waar de oude Q5 namelijk ‘gewoon’ in Ingolstadt gebouwd werd (en in het Russische Kaluga, Chinese Changchun, Indiase Aurangabad en Maleisische Shah Alam), is de nieuwe Q5 hecho en Mexico.

En in het land waar het vaak KRA-KRA-KRA en HENG-HENG-HENG gaat, is een beetje extra protectie altijd welkom. Audi heeft dan ook Zuid-Amerika officieel aangewezen als een pilot market voor de gepantserde Q5. Overigens is dit de eerste auto in zijn segment die vanaf fabriek geleverd wordt met pantsering. Dit levert volgens Audi een voordeel op qua veiligheid omdat cruciale onderdelen van de auto vanaf de basis opgebouwd kunnen worden met extra sterk staal en dergelijke. Maar het is ook praktisch: de voorramen kan je namelijk gewoon elektrisch openen met eend ruk op de haptisch verantwoorde knop. Ook belangrijk: in tegenstelling tot bij installaties achteraf behoudt je op deze manier gewoon je garantie.

Goed nieuws dus voor diegenen die een kogel van links dan wel rechts verwachten. Maar over wat voor kogels hebben we het dan eigenlijk? Een proppenschieter zal wel lukken maar wat als de bad guys helemaal loco gaan? Wel, een kogel in een volledig metalen jas fluisterde ons in dat de pantsering voldoet aan de NiJ III-A klasse. Dat betekent dat je in de Q5 immuun bent voor negen millimeter dikke Full Metal Jacket kogels met een snelheid tot zo’n 427 meter per seconde. Ook .44 Magnum Semi-Jacketed kogels met hollow points op de dezelfde snelheid weert de Audi kranig van zich af.

Aan de buitenkant zie je verder vrijwel niks van de pantsering, wat handig is, want dat zou hetzelfde zijn als met een grote rood op de auto rondrijden. Toch verschilt de Q5 Security los van de pantsering ook nog op een aantal punten van zijn minder veilige broertjes. Omdat de auto zwaarder is (2.295 kilogram), is de Adaptive Suspension aangepast en zijn de remmen groter. Ook staat de auto op 19 inch velgen met runflat banden.

Daarnaast is de Q5 Security standaard uitgerust met het Bang & Olufsen Sound System en klimaatcontrole met drie zones. Zo rijd je als VIP tenminste een beetje comfortabel tussen de kogelregen door. Tenslotte kan je optioneel ook nog kiezen voor een speciaal intercom systeem voor veilig contact met de buitenwereld in geval van nood. Oh, een automatisch sluitende achterklep is ook een optie trouwens. Wat dat betreft is de Q5 Security dan weer wel net als zijn broeders: je loopt leeg op de opties. Maar goed, zolang je niet leegbloedt door de kogels is de missie van de SUV geslaagd.